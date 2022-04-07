和泰汽車搶攻商用車市場，考量商用車行駛里程多，進出保養廠頻率高，商用車服務廠和客休空間、設施應全面完善才能滿足駕駛需求，HINO特地於2022年全面提升客休室軟硬體品質，保養維修時不僅能充分養精蓄銳，更可以在全新增設的室內展車空間中輕鬆賞車。

全新HINO客休室建築立面整齊氣派，並以大面積玻璃營造明亮環境。進入客休室，映入眼簾的是新車展示間，在這個獨立寬敞的空間裡，客戶可以輕鬆悠閒賞車，與服務人員交流新車資訊。接著是寬敞舒適的沙發座椅區，一旁設有充電區以及HINO精品櫃，客戶可以在這裡小憩片刻、喝杯飲料、為手機充電、挑選原廠精品，還可以透過電子看板即時掌握車輛保養維修進度。

值得一提的是，全新HINO客休室設置吧台區，白色台面與深棕色木紋交織出雅致氛圍，優質服務讓人備感溫馨。客休室並導入客休室助理服務，由專人提供冷、熱飲、HINO點心、元氣便當等桌邊貼心服務。接著是HINO客休室的用心設計。商用車駕駛經常需要長途開車，身體疲勞程度遠遠超過一般汽車使用者。HINO新型態客休室的躺椅區大幅升級，特別設置格板、置物櫃及充電插座，提升隱密性與便利性，在廠等後的駕駛可小睡片刻，迅速消除身體疲勞。

售後服務是商用車的經營重點，為了擴大品牌價值、確保整體服務品質，HINO加速興建全新據點及板噴中心。回應顧客對維修品質與效率的要求，HINO於2021年於高雄服務廠建立南區板噴中心，特地引進烤漆房、下地處理區等專業板噴設備，不僅能呈現最佳板噴品質，更符合環保法規。底盤維修系統亦同步進化，HINO斥資增購瑞典Josam大樑維修校正系統、車頭校正台、輪胎定位系統，讓每部回廠維修的HINO商用車以標準狀態行駛，上路安全有保障。

HINO導入瑞典Josam大樑維修校正系統、車頭校正台、輪胎定位系統，回廠維修底盤時不必仰賴外廠，施工品質與進度皆能精準掌控。HINO全新設立的板噴中心採用專業烤漆房、下地處理區，以專業設備徹底優化板噴品質。

全台HINO服務廠均提供緊急搶修服務，一旦車輛發生事故、故障等緊急狀況，行動救援車可以直接趕到現場協助，在最短時間內排除車輛障礙，協助駕駛者繼續回到工作崗位。除此之外，針對車數較多的大口客戶，HINO商用車也提供貼心到府服務的「行動服務車註3」，為所有HINO客戶呈現全方位無死角服務。

HINO規劃投入20億元進行既有據點改建、全新據點及北區、中區板噴中心建設。預計3年內年陸續完成桃園旗艦據點改建、台中海線、北新竹、北台南等全新據點設立。透過新型態客休室、據點拓建、設備提升、e化服務及符合國際標準的頂尖設備等，新一代HINO商用車服務廠能一次解決所有維修需求，為顧客提供一條龍服務，維修服務品質、效率大幅提升。