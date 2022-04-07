由台中市啟聰學校與普生數位科技攜手合作的「瑪特里」一族數位繪本教材，邀集國內教育學者共同研討，融入12年國教總綱「性別平等教育」，透過繪本故事的引導，可讓學生跳脫狹隘的二元性別思維，滿足不同理解程度的學生需求，推出以來頗受教育界關注。

普生數位科技總監陳達得指出，「瑪特里」一族不是一本數位繪本，它整合了一般版、易讀版、練習版、問題與解答的五合一特製數位教材，由他自己主筆整個故事，工作團隊成員顏佩娟、張字葶錄音，佘怡瑩繪圖。

故事繪本利用譬喻法，小人瑪特里族代表「心理性別」與「生理性別」的區分，強調心理性別的自主性，以及個體間相互尊重的重要性，兼顧故事本身的趣味性及適應教學現場的實際應用需求，透過繪本引導，使學生理解並尊重一個個體的獨特性。

陳達得表示，「瑪特里」一族運用數位出版優勢，將朗讀語音、同步指示、易讀功能、簡易回答、簡易評量等功能，建置於單一數位繪本，希望能協助教師在學生建置個別化教育或個別輔導計劃時，能夠彈性取用教材內的功能進行運用。

他同時還運用了數位多功能的配置，提供音樂朗讀版、語音朗讀版、自主練習版三個版本，於課程之課前預習、課堂示範、練習、自由學習與多元學習成果，讓數位繪本可通過觸控螢幕裝置操作，同時也可做為資訊科技使用與操作訓練用途。

陳達得表示，研發至今推出後頗受好評，盼攜手企業界或有心人士，為台灣下一代教育研發教材與創新製作，藉此教材拋磚引玉，並期盼企業社會責任協助印製教材，將此教材推展到全台國中小學的校園與圖書館。