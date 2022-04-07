屏縣府7日除公布新增5名確診個案外，也公布6名外縣市確診者至屏東的足跡，當中6人有4人足跡橫跨小琉球知名觀光、美食景點。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

屏縣府7日除公布新增5名確診個案外，也公布6名外縣市確診者至屏東的足跡，當中6人有4人足跡橫跨小琉球知名觀光、美食景點。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

屏縣府7日除公布新增5名確診個案外，也公布6名外縣市確診者至屏東的足跡，當中6人有4人足跡橫跨小琉球知名觀光、美食景點。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

屏縣府7日除公布新增5名確診個案外，也公布6名外縣市確診者至屏東的足跡，當中6人有4人足跡橫跨小琉球知名觀光、美食景點。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

屏縣府7日除公布新增5名確診個案外，也公布6名外縣市確診者至屏東的足跡，當中6人有4人足跡橫跨小琉球知名觀光、美食景點，為此，縣府開設三隆宮篩檢站持續至9日，目前全琉球鄉共採檢310人都呈陰性，32人居隔中。

縣府公布外縣市確診者至屏東足跡指出，案「25379」、案「25431」、案「25604」、案「25351」等4人，都在清明連假期間到過小琉球，當中案「25379」、案「25431」都與確診情侶案「25149」、「25150」接觸，案「25379」3月31日至4月5日入住墨坊潛水背包客棧（該民宿老闆案「25436」也確診），案「25431」停留小琉球的時間則為4月1日至3日。

案「25604」於3月31日至4月6日期間在小琉球打工換宿，曾接觸案「25436」；案「25351」則在4月4日至5日曾到小琉球，往返琉球、東港都搭藍白航運，入住暮旅民宿，曾騎機車環島、去過免稅商店、大福羊肉餐廳等。

另外案「24492」是高中生，3月31日與確診的學校老師接觸後，4月1日至4日與媽媽、妹妹自駕返鄉至內埔外婆家，足跡有內埔鄉吉祥美食館、潮州牛雜湯；案「25354」則與AGO雅閣私人會館有關，4月1日至3日曾到墾丁旅遊，足跡包括枋寮千越加油站、7-11吉春門市、佳樂水海灘、香穿百里渡假莊園、枋山小地方活海鮮店等地。

縣府表示，相關足跡場域已完成清消，小琉球案目前共匡列32人採檢並居隔，269人自主健康管理，持續匡列中，截至4月6日琉球篩檢站共採檢310支PCR，結果全為陰性，呼籲曾至相關場所的民眾請自接觸日起14天進行自我健康監測，如有上呼吸道、腹瀉、嗅覺異常等症狀請盡速就醫。