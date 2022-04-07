學童面對外籍教師比較敢開口講，不怕講錯被笑，很多小朋友下課很愛找外師聊天。（西螺安定國小提供）

因應中央2030年雙語國家政策，雲林縣府積極媒合國中小成為教學一貫的「雙語學校」，下學年將新增斗六國中、鎮東國小為雙語學校。教育處表示，雲林縣雖屬偏鄉資源不，但推動雙語教育不遺餘力，今年挹注2800萬餘元，提升學童英語能力成為可移動的國際人才。

雲林縣府自2019年起輔導古坑國中小轉型為雙語學校後，陸續催生水林國中與水燦林國小、土庫國中及土庫國小成為公立雙語學校，111學年度將再新增斗六國中及鎮東國小，三分之一課程以全英語上課。

教育處表示，目標是全縣六大區都找一所國中及一所國小成立雙語學校，互為策略聯盟對象，縣府引進外師加入教學行列，搭配本國英語老師引導學生從藝術領域、健體領域、科技領域嘗試沉浸式英語學習。

縣府除成立雙語學校，並持續推動6班以下小校的外師巡迴計畫，目前有30所小學參加；另外自2019年起以縣庫經費引進外師擔任「英語教師助理」（ETA），他們與本籍教師協同教學，教育部2020年也跟進實施。

目前雲林縣約有50名正式與非正式的外師在國中小授課及擔任助理，教育處委由西螺鎮安定國小成立網站，統籌規畫全縣英語教學事宜。

安定國小校長洪孟真表示，該校是6班小校，目前三至六年級都有外師課程，採主題式教學，比較多元活潑；寒暑假期間，教育處也會辦理外師英語、華裔青年偏鄉服務營隊，藉由沉浸式教學提升偏鄉學童英語能力。

教育處表示，學童面對外籍教師比較敢開口講，不怕講錯被笑，很多小朋友下課很愛找外師聊天；目前縣內3所雙語學校都積極運用外師人力，水林國中及水燦林國小去年舉辦前所未有的雙語運動會。