影城將影廳佈置成頭七靈堂，恐怖感加倍。（皮諾丘電影提供）

Selina（任家萱）主演鬼片《頭七》清明連假引發一波觀影潮，更有許多「頭七獵奇現象」發生，有電影院為響應該片上映，將影廳設置成靈堂，讓觀影者在令人毛骨悚然的環境中看片，更添恐怖氣息，卻意外嚇壞老人家。網路上還出現「頭七」另類流行語，更有《頭七》忠實影迷5刷電影，直呼想把所有片中細節都找出來。

隨著《頭七》熱映，不少關於頭七的另類問候語都被網友熱烈討論，其中有不少人將交往第七天稱為「頭七」，還有人把「頭七」當作憤怒問候語，有大學生因為被要求參加運動會，一大早又聽到鄰居敲東西的聲音，忍不住上網抱怨：「今天你媽頭七是不是？」也有部落客去看《頭七》時被電影院工作人員問：「頭七嗎？」他表示差點想回應：「你才百日咧！」竟然引來Selina親自回應：「謝謝你支持我的『頭七』！」立刻引來超過千名網友點讚。

高雄大立和澎湖in89豪華影城紛紛在《頭七》上映時，刻意將影廳佈置成靈堂，網友原本要帶著阿嬤看其他電影，卻誤闖《頭七》放映的入口處，看到桌上放著紙蓮花、奠儀直接嚇傻，阿嬤飆台語罵：「阿娘喂，賀嘎在今罵恩係七威席啊！（好險現在不是農曆七月）阿彌陀佛、阿彌陀佛。」網友詢問工作人員：「是在辦吿別式嗎？」才知道是走錯影廳，也懊惱直到看完電影，阿嬤當日印象最深刻仍是法會那一幕，直呼：「先去帶阿嬤收收驚！」

該片描寫Selina飾演的女主角春華帶著女兒回鄉參加爺爺頭七，卻在既熟悉又陌生的老家裡撞見駭人事物，觀眾評價表示對於靈堂、老宅格外有共感，影評推薦表示：「像頭七這種大多數人都有的文化經歷，更貼近在地生活感的恐怖，才讓人更毛骨悚然。」、「乾淨老宅拍出恐怖的感覺，勾起童年的回憶！」《頭七》全台熱映中。