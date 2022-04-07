經濟部長王美花昨要家戶節電，因為電價太便宜了，今遭國民黨團質疑太便宜說法，是為調漲電價做準備？經濟部隨即解釋，台灣工業電價在全球排名第6低，部長說明僅為事實陳述。至於6月是否調整電價，俄烏情勢明朗交電價審議臨時會，綜合考量照顧民生、穩定物價及節能三原則後決定。

經濟部表示，2020年各國平均電價比較中，台灣工業電價是全球第6低，學者專家、在野黨委員都曾經表示，價格機制才能催生節電，部長說明僅為事實陳述。

該部指，綜觀2022年世界各國電價，相較於2021年多數呈現上漲，調漲原因為國際能源飆升及俄烏戰爭，導致供應鏈危機及通膨壓力。反觀國內電價自2018年4月1日迄今尚未調整電價，相較於國際電價將更為低廉。

如此說，6月電價是否應該調漲？經濟部話鋒一轉，強調目前就是依循3月29日電價審議會決議，密切觀察俄烏情勢發展及燃料價格趨勢，待情勢較為明朗後再召開電價審議臨時會議，做出合適判斷。至於在野黨委員提到產業用電應多負擔電價調整建議，相信審議會也會審慎考量。