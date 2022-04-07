台北市政府共有1650支公務手機，市值約為1124萬餘元，台北市議員戴錫欽批評，該批手機年限屆滿後，各局處不是銷毀，就是以10元賤價賣出，依市場行情估算恐浪費35餘萬公帑，要求市府應比照公務電腦模式，在無個資外洩風險下，訂出統一處理原則，朝合理轉售、公益轉贈方向前進。對此，北市財政局長陳家蓁允諾，確定個資無外洩疑慮後會朝此方向辦理。

台北市議會下午進行財政部門質詢，戴錫欽指出，台北市政府公務手機眾多，其中不乏高價的「蘋果機」，但市府僅規定公務電腦報廢後須優先轉贈給公益團體，手機達2年最低年限後就走報廢程序，財政局也以避免個資洩漏為由，建議各機關直接銷毀。

不過，戴錫欽發現，2020年至2021年間，市府31個局處共計報廢637支手機，其中「銷毀」佔394支、約62％、「變賣」73支、約11％、「捐贈」170支、約27％，除各機關作法不一之外，在手機變賣部分甚至出現「賤價」出售的狀況。

戴錫欽舉例，該段時間，消防局共向回收業者變賣69支手機，最終「賺」進1180元，等於每隻手機僅以10元賣出，低於市場行情2萬2820元。若局處持續直接銷毀、賤價出售公務手機，估算1年將浪費35萬4720元公帑。

此外，戴錫欽說，不少手機是綁定電信月租費所買來的「0元機」，因此不列為市有「財產」而是「物品」，不在優先轉贈的規範，同時也導致市府依行政院主計總處的「財務標準分類」計算價格時，出現成本落差，呼籲市府建議中央修訂相關分類。

戴錫欽認為，針對手機個資移除部分，已有國際認證軟體執行，若在個資無虞的情況下，建議可將手機比照電腦處理方式，朝公益轉贈方向前進，財政局也須研議統一處理原則，供各局處參考。

對此，資訊局長呂新科表示，現今技術可完全將手機個資移除。陳家蓁則說，未來將與資訊局討論，確保手機資料可完全消除，並在3個月內和主計總處反應、提出後續具體做法；現已修改北市市有財產報廢處理原則，符合公益性、公共性的市有財產可優先轉贈。