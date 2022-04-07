聯準會會議紀要顯示升息加速，並加快縮表，美股周三收跌，那指跌最多；美國並宣布新的制裁行動。恆指周四低開，短暫翻紅後，一路低走。

周四香港恆生指數最多跌301點，收跌271.54點或1.23%，為21808.98點。國企股(H股)跌113.26點或1.49%，為7495.54點。

科技指數大跌2.48%，騰訊跌1.73%，報374.4港元；阿里巴巴跌2.4%，報105.2港元；小米跌1.76%，報13.4港元。

藥品生物股壓力大，跌2.88%，為跌幅最大的板塊。藥明生物跌5.3%，為表現最差藍籌股；開拓藥業回吐24.8%，報21.7港元，該公司日前宣布新冠要有重大突破，一度飆漲。康希諾生物和微創醫療皆跌逾9%。

京東跌3.23%，報227.2港元。集團宣布劉強東退位執行長，將由總裁徐雷接任。劉強東繼續擔任董事會主席，規劃集團長期策略。