中石化(1314)今(7)日舉辦法人說明會，去年在疫情後的回溫帶動下，全年淨利成長429%，每股獲利1.09元，中石化目前持續以石化產業、土地開發雙主軸並行，發言人陳穎俊也坦言，「烏俄戰爭確實對原料成本帶來壓力」!

中石化營運雙主軸為石化產業、土地開發。陳穎俊表示，中石化主要兩大石化產品為CPL(己內醯胺)、AN丙烯(月青)，CPL自去年起疫情回溫，價量都出現回溫，但目前狀況依舊是供給大於需求；AN上半年因為美國冰風暴、加上下游疫情解封，需求回溫，但去年下半年開始，在大陸新增產能加入下，AN報價也出現修正，中石化近三年AN貿易量提升，使得銷量大逾產量，斗六廠也加入貢獻PA6產業，整體來說，中石化2021年在疫情後復甦下，恢復獲利。

中石化2021年全年營收為352億元、年成長100%，全年稅後淨利為36億元、年成長429%，每股稅後純益為1.09元。全年毛利率為14.5%，年成長14.3個百分點；營業利益率為7.15%、年成長17.5個百分點。

中石化各產在第一季產能利用率上，頭份廠CPL產能利用率78%、斗六廠PA6為81%、大社廠AN為82%，小港廠因正逢歲修產能利用率降到62%，全台303大停電，儘管有點影響，但不影響產銷。

原物料部分，陳穎俊表示，其實在烏俄戰爭之前，因為全球倡議減碳等因素，相關原物料已經出現大幅度反映，首先，丙烯、苯在原油價格上升下，價格攀升；另外，近期在烏俄戰爭下，備受討論的液氨，因天然氣價格和烏俄戰局衝擊，帶動價格上揚，從過去200~300美金，到現在已經衝上千元美金，因為中石化的CPL、AN都需要液氨作為原料，故原料的成本攀升，對中石化是一大壓力，也對中石化近兩年營運造成影響。

中石化在台灣的投資性不動產遍及台北、新北、苗栗、嘉義、台南以及高雄，北台灣主要就是京華廣場，預計在今年下半年取得建照，最快2023年上半年初開始動工，南臺灣主要重點則是在高雄。海外土地開發部分，中石化依舊鎖定越南、緬甸，緬甸投資位於仰光市中心，為12.5層的住辦混合大樓，投資金額為550萬美金，早在2020年就取得便照進行銷售，惟近年緬甸政經環境風險加劇，多少有影響。越南部分，鎖定胡志明市、河內以及周邊省市，採用大面積土地開發權+市區小型與案並行，會選擇與合作夥伴共同參與或是獨資，並結合集團資源取得大面積賭地開發權。

展望後續，在石化產業上，中石化將持續進行工廠生產轉、精細化下游拓展，並朝電子及化學原料市場切入布局。土地開發上，包括京華城各階段工程規劃執行、加速安順廠區土地復育工作、國內土地活化、北高二督都市更新業務推廣，海外則會持續針對東南亞市場進行評估。