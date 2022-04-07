俄羅斯入侵烏克蘭遭受歐美各國制裁，外界關注俄羅斯瀕臨債務違約恐怕會走入破產，不過值得注意的是，斯里蘭卡也面臨今年價值高達86億美元（折合約2500億新台幣）的債息到期。斯里蘭卡政治局勢動盪、經濟陷入崩潰，4月中即將有兩筆債息到期，是否有能力償債引發市場擔憂。

美國財經媒體數據顯示，從美元計價的債權和貸款來看，斯里蘭卡總計需要支付22億美元（折合約新台幣640億）的本金和利息，而且這項數字在2023年和2024年將再增加至約27億美元（折合約新台幣790億）。

統計資料顯示，斯里蘭卡2月外匯存底約23億美元（折合約新台幣670億），而2023年美元債券的3600萬美元（約新台幣10億）票息和2028年債券的4220萬美元（折合約新台幣12億）利息，都將在本月18日到期；今年7月25日還將有一筆10億美元（折合約新台幣290億）的主權債券到期，將會是更大的挑戰。

斯里蘭卡要擺脫危機，經濟學家指出，首要任務是迅速成立有效的政府，接下來則應該與國際貨幣基金（IMF）達成協議；此外，也需要尋求鄰國印度和大陸的協助，並重組美元債務。