女星許瑋甯去(2021)年在跟邱澤宣布結婚前，於11月推出自創內睡衣品牌「An.niversary」，還親自拍攝多款破尺度形象照。但日前有網友卻在Dcard論壇控訴，因喜歡許瑋甯而下單買了內衣，不料卻拖很久才出貨，收到貨的品質形容為「蕾絲變含羞草」，讓許瑋甯緊急出面回應滅火。

一位女網友在Dcard發文表示，因為很喜歡許瑋甯，所以花錢支持她的新品牌內衣，但卻從去年12月等到今年4月5日才收到貨，憤而開砲：「直接變成兒童節禮物！」除了延遲交貨外也質疑品質，收到的黑色內衣竟然一邊沒有蕾絲，讓她形容像「少一邊睫毛的含羞草」。

女網友不滿許瑋甯品牌內衣商品品質，發文酸「蕾絲變含羞草」。（圖／取自Dcard）

所謂含羞草，該女網友指的是內衣下擺的蕾絲，穿上後就會往上捲，捲到看不見，如同一株含羞草，但她也提到收到其它版友回覆自己收到的不會，但那個人瘦到「根本許瑋甯」，所以她後來發現問題其實在於：「妳必須很瘦很瘦很瘦，才適合這件內衣，因為它下擺的蕾絲不是軟蕾絲，所以不會貼合在妳身上 如果妳的胃會突出來、或是肋骨突出，這件內衣就不適合妳 妳絕對會跟我一樣變成含羞草 （拭淚）」。

該女網友對客服提出無數次詢問話，然而都毫無回應；雖然購買當初商品有特別寫下：「安心縫線與圓標不可拆，拆下即無法換貨」，但該女網友表示：「試穿就要拆開來才行」，經與客服再度反應後，最後也只得到罐頭回覆，讓她氣得說：「後續有進度會隨時更新，不會刪文」。網友回覆說：「幸好我不會衝著明星光環入坑」、「藝人出的品牌，下單即視為同意當盤子，通常只求品質堪用，多花的當做對他們的愛，但這個拜託退貨了，讓瑋甯知道一下狀況」。

許瑋甯對此事件不敢忽視，緊急出面滅火表示，她自己看到照片都覺得生氣，如果是她收到瑕疵品也會一樣生氣；許瑋甯謝謝該女網友的反饋，並強調下不為例；至於設計部份，她則說品質沒到要求一定要換或者退貨處理。品牌公關則表示，將會對該女網友全額退費。