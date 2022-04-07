被登錄為人間國寶的細木作技藝保存者游禮海7日受邀前往台北市定古蹟陳天來故居，細細探究故居裡塵封已久的木作家具，其中雕刻精美、繁複的「六角牡丹曲足鑲嵌人物高香几」最受注目，博古雕刻呈現3層「內枝外葉」，手法相當精細，研判是大陸高手師傅製作。

北市文化局去年開始盤點陳天來故居內收藏的豐富文物，包含陶瓷、書畫、儀禮器物及木製家具等261件文物，近半數都是木製室內家具，風格又可分為台灣傳統漢式、日式、洋式、日洋混合風及廣式家具。

文化局為詳實了解文物製造背景，邀請游禮海到故居，藉由深厚的木作技藝及長年累積經驗，透過家具質料、風格、保存狀態等蛛絲馬跡，推斷家具可能製造產地與師承系統，並了解家具文物價值。

其中，最受關注的「六角牡丹曲足鑲嵌人物高香几」，採用台灣肖楠、狗骨仔為木作結構，以六堵刀馬人物題材嵌入曲矩空隙間，博古雕刻呈現3層「內枝外葉」，人物動作與臉部表情都非常細緻。

游禮海依工法研判是大陸高手師傅雕刻，底座較粗糙，應該是大陸師傅帶出來的台灣師傅製作，他還提到，可能是興建故居時，重金禮聘師傅來台灣雕刻，不過，也不排除是師傅把材料帶回大陸刻製後再運送來台。

文化局副局長田瑋說，故居修復經費約為1億元，盼在2025年完工，在陳天來宅第建成百年時重現風華，不過，由於經費龐大，時程可能有變數。