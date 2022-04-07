衛生局長曾梓展說，針對經症或無症狀居家隔離，不管是地方政府、中央政府都有在考慮規畫。（盧金足攝）

台中市民政局長吳世瑋指出，遶境相關規範包括不鑽轎腳、搶轎，參與遶境遊行活動者須完成3劑疫苗接種。（盧金足攝）

新冠肺炎疫情有狂燒趨勢，是否評估啟動無症狀及輕症在家隔離？台中市長盧秀燕7日表示，如果發生大爆發，國家防疫政策可能會有所調整，等中央相關辦法計畫確定後，台中市會再舉行相關防疫會議做因應。

衛生局長曾梓展表示，針對經症或無症狀居家隔離，不管是地方政府、中央政府都有在考慮規畫，陽性個案確診者，有的屬輕症或者無症狀，是否可以不必再留在醫院，可以到加強版的集中檢疫所或者是加強版檢疫替代所，沒有症狀的陽性個案院甚至能回家居隔。

「在家隔離可能會變成一個大趨勢」，曾梓展說，這樣做就像罹患流感，也是回到家裡休養休養，自主健康管理隔離，中央今天已表示會啟動該試辦計畫，台中市再看中央試辦計畫的內容，再決定是不是說要參加。

盧秀燕指出，依中央訊息顯示，未來確診者若輕症或無症狀案例大量爆發，現在醫療量能可能不足以支援，中央現在考慮與規畫，是否放寬全國輕症或者是無症狀者在家居隔。

盧秀燕表示，中央相關規定還沒有出爐，台中市政府會等中央相關的辦法計畫確定後，再舉行相關防疫會議做因應。

「確診案例節節上升，中央相關防疫政策準備方向，可能預防會大量爆發」，盧秀燕強調，如果大爆發，整個國家防疫政策可能會有所調整，地方政府會根據國家計畫與反應做調整，台中市府也會進一步研商。

盧秀燕提醒，民眾也要做的準備，如果出現大爆發趨勢，也表示大家感染風險機率更大，市民朋友必須確實落實防疫工作。

中央目前在很多民眾日常生活沒有提出禁令，盧秀燕表示，中央不希望影響到市民的日常生活，反倒過來是在適度放寬，包括遶境、包括出遊、移動、賽事等都沒有停止，大家要做好防疫，加強防範疫情。

近期各宮廟陸續開始遶境，針對遶境遊行防疫規定，民政局長吳世瑋表示，相關規範包括不鑽轎腳、搶轎，參與遶境遊行活動者須完成3劑疫苗接種，沿途以提供盒、碗或密封包裝餐點為原則，並避免群聚休憩，請主辦單位提供現場直播供信眾在家收視，以減少聚集人潮。