日本媒體披露，美國眾議院議長裴洛西即將訪台，如果消息屬實，她將是最近25年來首位訪台的美國眾議院議長。媒體都知道，裴洛西穿著非常有品味，在正式場合，她最常穿的是號稱「西裝之王」的義大利品牌KITON。

自1956年起，來自義大利拿坡里、以西式正裝為主打的KITON迅速擁有全球一大票政商名流的粉絲，這是因為Kiton曾多次出現在熱門電影《教父》、《華爾街之狼》、《型男飛行日記》中。

好萊塢巨星李奧納多、喬治克隆尼、詹姆士•帕西諾，以及英國的溫莎公爵和查爾斯王儲、俄羅斯總統普丁、日本首相小泉純一郎、新加坡總理李顯龍、美國眾議院長南希•佩洛西等人，都是KITON的忠實愛用者。

水漲船高，KITON一套正式西裝最高售價超過5萬美元，被譽為「全世界最有價值的西裝品牌」，台灣代理商經過5年的爭取才於2016年引入，目前在台北文華東方酒店一樓設有專賣門店。

KITON代理商鄭貴尹(宋秉忠攝)

據了解，目前在台灣銷售的KITON西裝，男裝均價在18至150萬元台幣之間，女裝均價在13至30萬元台幣之間，多位政商名流都是KITON的鐵粉。

某位金控大亨在KITON消費時還問導購代表「某某家族的人有來買西裝？」得到「沒有」的回答後，他還高興地丟下一句：「喔！原來他們穿衣服還沒這麼講究」，言下之意是「還不構成挑戰」。

除了名氣大外，KITON被稱為「西裝之王」主要還是因為長期堅持使用頂級面料，以及繁複的製作工序。

例如，KITON使用的西伯利亞北山羊絨纖維直徑只有人類頭髮的1/6，製作的面料可以更輕、更薄、更亮，摸起來的手感也更好；還有一款男獵裝使用棉和麻的混紡面料，但總重量不過200公克。

KITON還堅持使用傳統的梭織機織布，這種梭織機目前全球只剩下不到50台，但織出來的每一批面料花紋都是獨一無二的。

堅持傳統手工也是KITON的另一個特色，目前拿波里工廠有約700名工匠，但一個月的西裝產量不超過100件，這是因為製作工序最多達到82道。

KITON有一種叫「疏縫」的手法，邊摺邊縫，讓布料結合處留有疏展的空隙，西裝穿了以後，結合處會順著人的身型疏展開來，以後會越穿越貼身。

像007電影主角龐德穿的英式西裝，使用墊肩，乍看很挺，但穿起很僵硬，穿久了很不舒服。

KITON西裝卻不加墊肩，用一種獨家縫法，把直徑3倍大的袖山縫進袖窿裡，邊摺邊縫；如此一來，袖窿就不必像英式西裝那麼大，整件衣服從外觀上可以產生塑身的效果。

由於KITON要做到「看起來像正裝」、「穿起來像休閒服」，但面料、織法、縫法又講究舒展性，那麼不夠挺怎麼辦？

為此，KITON採取邊縫邊燙的手法，每一道工序完成，就使用傳統鑄鐵熨斗、噴灑取自火山岩層的礦泉水，達到定型的目的；如此一來，KITON西裝在搭機時，可以揉成一團當抱枕，抖一抖又恢復服貼。

因此，台灣代理商說，買KITON西裝不是花錢，而是賺錢，突顯自己的品味，讓對手和客戶都尊敬你，自然就生意亨通；客戶只要花資產的萬分之一就可以讓營收翻倍。