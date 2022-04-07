根據美國聯準會（Fed）周三發布的3月會議紀要，該美國央行最快可能在5月啟動縮表，且縮表速度將比前一輪的「量化緊縮」（QT）加快近1倍，以抑制創下40年新高的通膨率。

聯準會在3月政策會議記錄中表示，決策官員「普遍同意」以每月最多950億美元的速度縮減其逼近9兆美元的資產負債表，以此作為升息之外，另一項抑制通膨的工具。

而與上一輪在2017～2019年的QT相比，聯準會即將展開的縮表計畫有六大不同之處：

●提前啟動QT

聯準會在3月會議升息25基點，而根據會議紀要，該央行似乎準備在2018年以來首次升息後的下一次會議（5月）就啟動QT。相較之下，聯準會在2015年12月首度升息後，過了將近兩年，直到2017年秋季才啟動QT。

●縮表速度加快近1倍

聯準會決策官員普遍同意每月縮減資產負債表約950億美元，其中包括600億美元美國公債和350億美元抵押貸款證券（MBS）。相較之下，在2017年～2019年的QT周期，聯準會每月火力全開的縮表規模為500億美元，包括300億美元公債和200億美元MBS。

●加速擴大QT

在2017年的周期，聯準會的資產負債表為4.5兆美元，並以每月100億美元（60億美元公債和40億美元MBS）啟動縮表，過了一整年，直到2018年秋季才提速到每月最多500億美元。

而這一次，聯準會初步規畫在3個月內將縮表規模從零擴大到950億美元。3月會議紀要未詳細說明要如何分階段達到950億美元的縮表上限，可能留待5月3、4日的政策會議上公布。

●資產負債表規模更大、縮減力道更猛

當聯準會在2017年周期啟動其有史以來第一次QT時，其資產負債表總規模約為4.5兆美元，在實施近兩年的QT之後，其資產負債表縮減約6,500億美元，降至略逾3.8兆美元，之後聯準會便結束QT計畫。

這一次聯準會一年就可能縮表超過1.1兆美元，這表示到今年底或明年初，其縮表進度就可能超過2017年～2019年整個QT周期的總額。經濟學家普遍預期央行官員的目標是在三年內讓資產負債表總計縮減約3兆美元。

●公債組合不同

根據紐約聯準銀行的數據，聯準會目前持有之公債組合的年期（maturity）比前一輪QT短約兩年，部分因為聯準會為了穩定市場而大量購買年期不到一年的短期公債T-bill，尤其是在新冠危機初期。

3月會議記錄顯示，當年期超過一年之有息證券（包括中期債券T-Notes和10年期以上長期債券T-Bonds）的贖回金額低於950億美元縮表上限時，央行官員考慮贖回一年期以下的T-bill。

●直接出售MBS

會議紀要顯示，這次央行官員普遍同意在縮表行動順利展開之後，將考慮直接出售MBS，以便長期投資組合能轉為主要由公債所組成。