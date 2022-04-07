振宇五金(2947)除積極拓展門市並建立倉儲，亦將服務與電商/外送平台合作，振宇五金總經理洪國展表示，今年除營運門市將拓展至70家，也將強化「租就Go」等專案落實度，為營運增添動能，未來毛利率仍有提升的機會。

振宇五金為結合專業五金及家庭五金商品之複合式五金連鎖銷售通路，40%客群為專業師傅，60%為一般喜好DIY的族群，相較於特力屋以「高單價電器、傢俱成品為主，含電動工具、DIY工具、裝潢類商品，駐場服務為合作廠商」、寶家/小北百貨以「中價位家庭式生活五金、消耗品及食品為主，內含少量家電DIY工具及菸酒販售，較少有服務人員提供五金專業服務」，振宇五金各式規格、專業零件材料齊全，商品有多層次價格、CP值高，且強調專業五金及居家修繕，營業時間全時段有專業人員提供服務，較能深入社區服務。

就市場來看，洪國展表示，110年底住宅數屋齡介於20~40年占44.67%最多、超過40年者占31.69%，屋齡30年以上之房屋占比將近全國房屋總數的一半，顯示我國房屋屋齡相對較舊，帶來房屋翻修市場商機，連帶提升居家五金修繕及五金DIY零售市場需求。

目前振宇五金通路主要商品為水電油漆類(約佔營收48.3%)、居家園藝類(約佔18%)、各式工具類約佔18%、建築土木類(約佔15.7%)。

為提升市占率，振宇五金以每年10%門市成長目標邁進，今年3月5日恆春門市順利開幕，目前營業據點共64間門市，預期今年度門店數可達到70間。

振宇五金日前順利標得台灣糖業公司位於高雄市鳳山區正義段41地號之土地招標設定地上權，未來將做為南部倉庫使用，以強化南部門市到貨能力，提升整體物流效能，在北、中、南倉儲陸續到位後，預期將可服務約全台280家門市。

此外，振宇五金服務也隨時代升級，除了數位經營客戶關係，與Line Pay、街口支付、Apple Pay等結合提供客戶多元支付，並與外送平台業者合作，希望能擴大業務服務，為營運增添動能。

振宇五金今年前2月合併營收為2.87億元，年增2.42%。