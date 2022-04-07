長榮國際解任戴錦銓 改派張明煜為新任總經理 17:172022/04/07 工商 王淑以 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 長榮國際新任總經理為張明煜。（圖／報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 長榮國際新任董事長鄭深池7日召開董事會，已決議委任長榮國際董事張明煜為總經理，並兼公司發言人，並解任原總經理兼發言人戴錦銓。 李根大尉傳參與「機密作戰任務」烏克蘭發言人受訪曝真相 網家公關長暨副總經理 歐玫瑛出任 #長榮國際 #戴錦銓 #張明 #總經理 #發言人 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 不到10分鐘 鄭深池當選長榮國際董事長 04:102022/04/07 財經要聞 鄭深池當選長榮國際董事長 發布2大聲明 18:132022/04/06 財經 今年改選聚焦長榮鋼、立榮航 長榮航補選1董 弟弟派放手 04:102022/04/03 財經要聞 職場達人－AnyMind Group台灣區總經理 李佳倩眼光獨到 洞悉網紅經濟 04:102022/04/02 產業特刊 健．康．有．術－德誼總經理 黃麗容吃素＋運動 輕鬆維持好體態 04:102022/04/02 專題周報 反虛假訊息機構發表涉華文章 陸駐歐盟使團諷：不要選擇性失明 10:372022/04/05 兩岸 鄭深池復出 登長榮國際董座 04:102022/04/07 財經焦點 牽動兄弟兩派布局 財部再申讓8,000張中再保 04:102022/04/06 財經要聞 鄭深池接掌長榮國際 成「弟弟派」爭權一大戰將 21:052022/04/06 財經 黑上傳動 喬遷至桃科新址 04:102022/04/05 產業特刊 長榮國際今選董座 暗潮洶湧 04:102022/04/06 財經要聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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