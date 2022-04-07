聯準會（Fed）3月會議紀錄鷹氣逼人，美股續領跌，台股7日開低殺低，外資擴大賣超並加速提款閃人，新台幣貶破28.8元關卡，上演股匯雙挫，終場收在28.828元兌1美元，創逾16個月新低，貶值5.8分，為連續四個交易日收低，台北外匯經紀公司成交量14.08億美元。

外匯交易員表示，Fed會議紀錄透露更強硬的鷹派訊息，5月啟動並擴大減資產負債表，美股四大指數殺聲隆隆，主要股市一片綠油油，台股開低且下殺力道強勁，最後重挫343點至17,178點，新台幣開盤雖一度走升，但隨後因外資擴大賣超台股達447億元，並加速匯出資金，新台幣一舉貶破28.8元關卡，最低來到28.862元的近17個月新低。

外匯交易員指出，由於新台幣貶破28.8元價格，出口商拋匯相對積極，上午一度走升，但隨台股愈跌愈深後，外資啟動大逃殺，新台幣跟著快速下探，出口商樂得順勢賣匯，央行也進場提供流動性，新台幣因此獲得支撐。俄烏戰爭還看不到曙光，Fed為對抗通膨加速緊縮，美元續強及外資偏匯出，新台幣短線將維持偏弱格局居多。