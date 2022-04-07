長期深耕藝文的由鉅建設，4月初邀請七期「由鉅惟上」已購客戶與貴賓，一同欣賞曾宇謙於台中國家歌劇院專場演出，這也是曾宇謙睽違6年再獻柴可夫斯基協奏曲，為中部樂迷帶來動人心弦的音樂饗宴，體現由鉅建設深耕城市藝文不遺餘力。

由鉅建設董事長林嘉琪分享，台中被認為是一個具有美感的都市，原因在聚集了許多具有國際美感的建築，特別像國立台灣美術館和台中國家歌劇院，在美學和節目內容都扮演著很重要的角色，身為企業公民，由鉅相信美學教育必須於日常潛移默化，而音樂與藝術密不可分，由鉅會把握任何傳遞藝術和美學教育的機會，為中台灣的藝文活動善盡企業責任，如同擘劃建築，不侷限於硬體外觀，由鉅更重視在建築建案中蘊涵的人文精神與美學藝術品味。

由鉅從最早期的「月光流域」中設置藝術館，而後的「理性與感性」邀黃明哲創作，「A與A+」、「由鉅藏玉」分別採楊柏林及程紹正韜之雕塑作品；而「大謙」與徐永旭、Jerome Abel Seguin、余宗杰、朱芳毅、郭思敏等人合作，打造七期第一座「私人現代美術館」驚艷業界，更蟬聯了台中市都市空間設計大獎。

其中，台中國美館旁的由鉅「大恆」，則在戶外空間擺放來自日本石雕國寶大師「和泉正敏」具生命力「劈裂法」之創作，其經典作品近期也落腳台中歌劇院對面的「由鉅技研所」展出，讓民眾有機會一睹自然寫意的侘寂之美，成為近期新市政中心的一大亮點，無數細節凸顯由鉅對建築、藝術的專注與堅持。

值得一提的是，由鉅建設創辦人林增連與中國醫藥大學董事長蔡長海，2000年共同創辦亞洲大學，更邀請日本建築大師安藤忠雄，親自設計亞洲大學現代美術館，身兼亞洲大學創校董事的林嘉琪更親力親為參與每一次的策展與活動規劃，展現其對於藝術與美學教育的投入，近年舉辦包括羅丹與亨利摩爾雕塑展、法國印象大師竇加大展、趙無極回顧展等大展，為後代學子開啟國際視野的教育意義。

近期，亞洲大學現代美術館與國立歷史博物館策略聯盟，今年聯手策劃首檔合作展「老虎不老福虎生風」與「尋找台灣的色彩─前輩畫家眼中的台灣」雙特展，將展出包括史博館典藏的52組件精品文物，以及陳澄波、廖繼春、林玉山及馬白水等多位前輩畫家近三十多幅精彩作品。

此外，亞美館也展出亞大創意設計學院師生，運用「元宇宙」的先進科技與創意，使得前輩藝術家名畫，創作出聲光效果十足的「擴增實境」；同時與郭雪湖基金會合作，透過「望鄉三態」VR體驗，讓觀賞者搶先感受藝術元宇宙，走入郭雪湖大師的畫中世界，親身體驗1930年代的大稻埕的繁榮。

林嘉琪表示，企業對於藝文活動的支持，可以透過許多型式來貢獻心力，無論是贊助辦展、企業團體購票或邀請學校單位共襄盛舉，對於優秀的藝文創作表演者都是最好的鼓勵，像曾宇謙如此傑出的音樂家與演奏，就能讓人感受到藝術美化人生的無形力量。