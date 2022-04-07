半導體測試大廠京元電（2449）公告3月合併營收32.89億元，矽格（6257）公告3月合併營收17.31億元，均創下單月營收歷史新高。

今年第一季消費性電子產品出貨動能疲弱，但包括車用電子、工業自動化、低軌道衛星等新應用對於晶片需求持續轉強。測試大廠京元電及矽格受惠於主要客戶訂單轉強，以及新增產能陸續到位，3月營收創下歷史新高，表現優於市場預期。

京元電公告3月合併營收月增26.2％達32.89億元，與去年同期相較成長23.4％，改寫單月營收歷史新高。京元電轉投資蘇州京隆雖受到疫情而降載，但在手訂單強勁，第一季合併營收季減5.8％達89.84億元，較去年同期成長17.7％，為歷年同期新高並優於法人預期。

矽格公告3月合併營收月增20.3％達17.31億元，較去年同期成長44.7％，為單月營收歷史新高，累計第一季合併營收季增7.7％達46.20億元，較去年同期成長31.8％，為歷年同期新高及季度營收歷史次高。