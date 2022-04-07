融程電（3416）受惠遞延出貨挹注，3月營收衝高至2.85億元，年增35.2％，月增125.2％，改寫單月歷史新高，累計首季營收5.88億元，創同期新高紀錄。

融程電表示，由於海運塞港，導致部分貨物船期延誤，部分營收遞延至3月認列，為營收明顯回升主因。展望後市，由於客戶拉貨動能不墜，訂單能見度明確，成長動能持續強勁，儘管工作天數較少，首季仍維持成長力道。

融程電在多項指標性大單入袋後，營收持續放大，目前針對上半年交貨訂單積極備料趕貨，致力維持公司原訂成長目標。

此外，隨著營收顯著成長，預期有助規模經濟增加及生產效率提升，將可抵消整體產業面臨供應鏈吃緊的影響。因為規模經濟增加，採買原料成本下降，提前規劃備料，預期首季毛利率將優於去年第四季。

展望後市，融程電的強固型平板業務將持續聚焦四大快速成長產業，即汽車檢測維修、倉儲物流、車載行動電腦，與醫療保健。除強固平板的貢獻之外，強固筆電也加入營收的挹注，另外積極投入公共安全應用雲端整合解決方案，針對客戶數位轉型應用服務，類比轉數位通訊，5G和雲端整合，提供完整解決方案，擴大營運版圖。

在多個成長引擎挹注下，融程電目標未來五年營收每年皆維持穩定成長，營運將再締新猷。