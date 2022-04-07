預售屋納入實價登錄2.0自2021年七月正式實施以來，房價「定錨」效應正逐漸加速！最新調查顯示，最近台北市每坪挑戰200萬元的豪宅新案，陸續問世，尤其聚焦首善之區大安區。

預售屋納入實價登錄2.0新制，已在去年7月上路，預售屋成交價格即時揭露，房地產業者預期，已逐步展現縮短議價時間，加速整體買氣的效應，甚至，台北市有多個豪宅案還在預售銷售階段，便已經擠進「單價200萬豪宅俱樂部」，此舉也加速豪宅價格定錨。

根據住展雜誌調查，今年329檔期到第二季，台北市估計有高達1,083億元的預售新案，陸續問世，其中兩大新世代指標豪宅案，包括大陸建設「耑序」、三圓建設「Diamond Towers台北之星」，預期在329檔期～第二季，陸續開賣。

也因為兩大新世代豪宅案釋出，讓北市傳統豪宅聚落的大安區，在329檔期預計超過5百億元新案問世，為12行政區中推案量最高的區域。

瑞普萊坊市場研究部總監黃舒衛表示，這波豪宅熱銷潮，主要受惠於四大因素，包括：全球肥咖條款及中美貿易戰之後的台商回流；防疫資金潮；投資獲利轉進實體資產；以及新豪宅上市。尤其近期預售新案，多半是這幾年配合都更、危老重建政策所重建的新大樓，地段多處於精華位置，換屋、置產客通吃。

黃舒衛表示，帶動此波房價漲幅主要原因，是缺工、營建成本攀升所推動，尤其造價平均上漲超過3成，再加上地價上漲，央行又限縮土、建融貸款成數，在在都成為房價上漲的眾多因素，反觀建商的獲利空間，則相對有限。

根據瑞普萊坊發布的2021年第四季「全球豪宅指數」，台北市豪宅價格年增率達18.9％，為全球調查的46個城市中，漲幅第六高，甚至在亞洲各城市中僅次於首爾，為全亞洲漲幅第二高。

至於台北豪宅年漲幅，更是全球豪宅平均漲幅高出將近1倍。

黃舒衛表示，近期豪宅的交易亮點，集中在預售建案上，甚至左右台北市豪宅主力買盤，因此整體豪宅市場的價量表現，則是「預售案說了算」。

黃舒衛表示，在避險保值的前提之下，金字塔高端的買家會有強烈動機購置自住、置產的的豪宅需求，因此預售案建銷售情況佳；而今年因為地緣政治衝突，挑動資金避險需求，預期央行加碼豪宅限貸的政策，邊際效益趨近於零。

近年受惠台商回流、外資接連來台投資，加上資金狂潮，全球通膨壓力升溫，也凸顯豪宅產品的保值避險性，推動近幾年豪宅買氣。

最近台北市傳統一級商圈，透過危老、都更等模式創造新一批新世代豪宅，包括東區、敦化商圈等。

房產業者預期，這一批新豪宅在有機會創造區域新高行情之外，更牽動新世代的豪宅版圖。