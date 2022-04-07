鈴木亮平為《燃燒的劍》減掉先前拍攝大河劇所增胖的27公斤。（采昌提供）

由日本歷史文學巨擘司馬遼太郎同名小說改編的電影《燃燒的劍》，除了找來岡田准一詮釋土方歲三，更請來伊藤英明與鈴木亮平，分飾「芹澤鴨」與「近藤勇」這2位新選組前、後任局長。伊藤成功詮釋這位愛好女色的酒鬼劍豪，鈴木亮平也為了飾演近藤勇，一口氣減掉拍攝前作增胖的27公斤，更讓他以該片連獲橫濱電影節、日刊體育電影大獎、電影旬報、日本電影影評人大獎「最佳男配角獎」肯定。

伊藤英明曾在日劇《海猿》飾演超級英雄，又能完美詮釋電影《惡之教典》的超級反派，無疑是能夠完美消化正反角色、守備範圍極廣的演員。尤其芹澤鴨這號人物，劍術高超也有學識，卻是一喝酒就開始為非作歹的梟雄，雖然讓人聞風喪膽，但只要不喝酒，他也是能夠成為超級英雄，是個英雄與反派形象共存的傳奇人物。芹澤鴨在片中逐漸凋落的樣貌，對於保有粗獷感的伊藤來說，無疑是能夠完美詮釋的演員首選。就連導演原田真人都稱讚他：「伊藤先生願意接下這個角色，是我的幸運。我心目中的鴨，若是在清醒狀態，可是連土方歲三、沖田總司聯手都打不過的武家之人。」

伊藤英明在片中飾演的新選組初代筆頭局長，也有許多跟新選組副長岡田准一劍拔弩張的武打戲，一場暗夜參道拔刀相向的戲碼當中，劇組特地前往國寶石清水八幡宮實景拍攝。伊藤也透露因為這個角色而學到很多，更大力稱讚岡田對他的協助：「武打場面部分，有時候我在拍片現場怎樣就是做不好，經常把自己逼入絕境，真的很感謝岡田包容我的一切，毫不藏私地以簡單易懂的方式指點我。」

鈴木亮平則演繹繼任局長、同時也是土方歲三盟友的「近藤勇」，由於近藤勇有「嘴大可吞拳」的有名軼聞，飾演的人得有類似體格，再加上個性陽光爽朗，對於能演活《瘋狂假面》這般活潑角色的鈴木亮平來說，可說是再適合不過的人選，導演原田真人也欽點鈴木亮平是飾演近藤勇的唯一人選。有趣的是，鈴木曾飾演大河劇《西鄉殿》男主角「西鄉隆盛」，而西鄉跟近藤雖然活在同一時代，卻是立場完全相反的2人，這也讓鈴木起初感到困惑，想說怎麼會找他演出，不過正是因為導演的魅力和演員陣容，讓他爽快答應演出。

對於有機會詮釋這號傳奇人物，鈴木亮平表示：「我認為自己這次的使命，是為現場帶來連帶感並贏得隊士們的敬愛。和土方歲三或沖田總司相比，近藤或許凡庸許多，但他的個性討人喜愛，有著男子漢的領袖精神，包括他的人品甚至是弱點，我都試圖詮釋出迷人的樣貌，讓我演得非常開心。」值得一提的是，數度為戲暴瘦又增肥的鈴木亮平，這回又再度「伸縮自如」，一口氣減掉先前拍攝大河劇《西鄉殿》時增胖的27公斤，完美呈現出角色的男子漢風采。《燃燒的劍》本月29日在台上映。