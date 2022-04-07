守護孩童的交通安全，新北市長侯友宜戴上小黃帽，今在臉書貼文響應超商零錢捐，提醒大家正視兒童與青少年道路交通安全，市府已完成全市211所國小通學巷，改善校園周邊巷弄標誌，並進行時段性通學巷車輛管制，給孩子最安全、家長最安心的通學道路。

侯友宜PO文說，「一塊不嫌少，五十不嫌多，一同守護孩子交通安全，我支持小黃帽安全計畫！」每個孩子都是父母的心肝寶貝，守護孩童安全是大眾的責任，更是市府的責任據交通部統計，近三年平均有超過2萬名兒童因交通事故傷亡，等於每天有超過20個孩子受傷或死亡，這是多麼驚人的數字。

他表示，每每在突發交通事故的當下，擁抱每位家屬痛徹心扉的眼淚，他不會忘記。如此寶貴的生命就此消失，在每個人心中都造成難以抹滅的傷痛。如果能從小培養良好交通安全知識和注意道路使用的觀念，相信絕對能大幅降低事故發生率。

他感謝靖娟文教基金會的邀請，讓他有機會再次響應與全家合作的募款活動，邀請市民朋友一起響應，到全家買東西的時候，隨手捐零錢到櫃檯旁的透明小盒子內，用行動支持孩子的安全，讓每位孩童都可以開心出門、平安回家！