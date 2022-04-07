社群行銷帶動網路聲量，成為政治人物重要曝光管道。國立高雄大學社會網絡創新中心分析台灣113席立委的臉書人氣指數，發現粉絲人數差很大。截至今年3月28日止，國民黨傅崐萁以42.7萬居冠，打敗有意問鼎台北市長的同黨立委蔣萬安。整體而言，民進黨籍立委的粉絲人數則是高於國民黨。

國立高雄大學社會網絡創新中心指出，社群行銷已成為企業與機關團體曝光的重要管道，政治人物也不例外，台灣每2年就有一次重大選舉，期間更是有公投、罷免、補選等選舉，加上工作與生活型態改變、疫情起伏不定，政治人物越來越無法與民眾近距離接觸，使得網路上的議題操作顯得更為重要。

立委臉書粉專人氣大車拚，國民黨傅崐萁以42.7萬居冠，打敗有意問鼎台北市長的同黨立委蔣萬安。（柯宗緯翻攝）

該中心分析，台灣113席立委現況，僅有國民黨籍連江縣立委陳雪生沒有粉絲專頁，其餘皆有設置，但粉絲人數有很大的差異。截至今年3月28日為止，粉絲人數前十名分別為國民黨傅崐萁（42.7萬）、無黨籍林昶佐（35.7萬）、國民黨江啟臣（32.4萬）、民進黨高嘉瑜（32.1萬）、民進黨王定宇（30.5萬）、國民黨蔣萬安（29.2萬)、民進黨柯建銘（26萬）、國民黨許淑華（24萬）、民進黨蔡其昌（22.9萬）、民進黨游錫堃（21.9萬），剛補選上的林靜儀則為第十二名，粉絲人數為20.3萬。

然而，最後十名則多為不分區立委，分別為國民黨李德維、民進黨羅美玲、民進黨邱泰源、民進黨吳玉琴、國民黨溫玉霞、民進黨沈發惠、民進黨湯蕙禎、國民黨廖婉如、國民黨翁重鈞、國民黨鄭天財，最多僅7000多人，最後1名則僅有63人。

將各政黨加總平均後，民進黨約為7.6萬（共61位）、國民黨6.7萬(共39位) 、民眾黨3.6萬(共5位) 、時代力量7.5萬（共3位） 、無黨13.5萬(共5位)。整體來說，民進黨籍立委的粉絲人數高於國民黨，而無黨籍則是高金素梅(21.4萬)的高人氣讓拉高了平均。

iNiN數據分析師楊育涵認為，由於社群的興起，一般民眾所認知的「1450」和民進黨脫離不了關係，但其實各黨派都致力於社群的經營，甚至較小的黨派如時代力量、基進黨、無黨，都運用社群的力量讓台灣民眾看到。想拿到年輕人的選票，透過社群的擴散，才能讓現在的網路世代更有共鳴。

台灣社會網絡學會理事長楊書成認為，已不具立委身份的陳柏惟，粉絲人數超過50萬，遠超過所有現任立委，這也是他的罷免案受到高度關注及後續仍能維持高人氣與曝光量的原因。

此外，前十名當中，民進黨籍佔了一半，但前三名當中，就有兩位是國民黨籍，民進黨第一名的高嘉瑜，僅為第四名；在最後十名當中，國民黨籍和民進黨籍各佔一半。整體的排名及平均看起來，民進黨似乎未在臉書經營上佔有顯著的優勢。

國立高雄大學資訊管理學系主任丁一賢補充，最後十名當中有八位都是不分區立委，這值得檢討。不分區立委應該是代表政黨來關心民眾所重視的議題，在社群媒體如此受到廣泛應用的現在，未積極透過有效的工具來與民眾互動，恐怕會與民意的距離越來越遠。