彰化一名女大生，疑似與家人發生口角，昨（6日）凌晨負氣離家，傳出在彰濱工業區海域落海失蹤，消防、海巡及救難協會日夜搜救，今（7）日下午有釣客與救難人員在碼頭區停泊船隻位置，發現女大生的遺體，至於確切的死亡原因，有待警方進一步調查。

據警消初步了解，該名女大學生疑似與家人起口角爭執，6日凌晨從彰化市負氣離家，不料卻傳出在彰濱海域落海失蹤。警方在鹿港彰濱吉安水域找到女大生機車，有釣客表示看到女子落水，消防局隨即成立前進指揮所，派遣第三大隊、鹿鳴分隊、並會同海巡第三岸巡隊及彰化救難協會，並出動水上摩托車、救生船艇等前往搜救。

6日搜索無果，今天上午再出動協尋，下午大約2時30分在碼頭落水處尋獲這名失蹤女大生遺體。

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