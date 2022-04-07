台灣菸酒公司7日指出，台酒「玉尊麥芽威士忌」自即日起推出新包裝版本，建議售價調整為720元。

台酒「玉尊麥芽威士忌」新包裝為優雅的瓶身與時尚的酒標設計，結合台灣傳統韻味的花窗底紋和客家藍，更以英文品名Jade Supremacy作為新酒標的主要設計風貌，代表著新時代與國際化的共通語言。

而「玉尊麥芽威士忌」味道由南投酒廠調酒師精心調配，以南投酒廠單一麥芽威士忌為基酒，與進口蘇格蘭麥芽威士忌調和而成，將台灣熱情豐富的元素融合蘇格蘭傳統威士忌中，醞釀出豐盈且穩重溫和的酒體，細膩的水果香氣與乾果味，交映雅緻的橡木桶芬香，口味純淨輕潤，滑順而不嗆辣。

台酒公司指出，「玉尊麥芽威士忌」於2022年1月酒訊雜誌舉辦的「TW.WA（Taiwan Whisky Awards）威士忌大賞」勇奪調和麥芽威士忌組銀牌榮耀，實屬台灣人鍾愛的風味，自即日起於台酒公司各酒廠展售中心、直營便利商店均有販售，另各大酒專通路陸續上架中。

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