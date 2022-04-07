台灣菸酒公司7日指出，台酒「玉尊麥芽威士忌」自即日起推出新包裝版本，建議售價調整為720元。
台酒「玉尊麥芽威士忌」新包裝為優雅的瓶身與時尚的酒標設計，結合台灣傳統韻味的花窗底紋和客家藍，更以英文品名Jade Supremacy作為新酒標的主要設計風貌，代表著新時代與國際化的共通語言。
而「玉尊麥芽威士忌」味道由南投酒廠調酒師精心調配，以南投酒廠單一麥芽威士忌為基酒，與進口蘇格蘭麥芽威士忌調和而成，將台灣熱情豐富的元素融合蘇格蘭傳統威士忌中，醞釀出豐盈且穩重溫和的酒體，細膩的水果香氣與乾果味，交映雅緻的橡木桶芬香，口味純淨輕潤，滑順而不嗆辣。
台酒公司指出，「玉尊麥芽威士忌」於2022年1月酒訊雜誌舉辦的「TW.WA（Taiwan Whisky Awards）威士忌大賞」勇奪調和麥芽威士忌組銀牌榮耀，實屬台灣人鍾愛的風味，自即日起於台酒公司各酒廠展售中心、直營便利商店均有販售，另各大酒專通路陸續上架中。
※工商時報提醒您：未成年請勿飲酒，開車不喝酒。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。