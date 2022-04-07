渣打集團 「Next Gen未來世代」分行設計首度走進新北地區，7日在渣打銀行台灣總經理韓德聖主持下，新店分行正式開幕，全新概念結合數位與人性，客戶進門不再只見到銀行櫃台和櫃台員，而是在便捷安全、具隱密性的環境中，完成各項銀行交易和投資理財規畫。

新店地區在新北市中，軍公教客群佔多數，也是平均消費金額較高的地區，本國銀行普遍將新店分行視為一級戰區，進行高規格的客層服務。渣打新店分行座落於北新路一段，緊鄰去年甫落成的新店區公所、新店運動中心，中信銀行、富邦銀行亦位於同一排新大樓的門面，透露出銀行間的競爭激烈。

渣打銀行消費金融、私人理財暨中小企業銀行事業總處負責人林素真表示，新店分行定位為渣打銀行優先理財分行，更是渣打看好新店地區新富客群所帶動的財富管理需求。同時，為實踐永續發展，新店分行也是渣打在台灣首批推動全數位化的服務據點，數位海報取代傳統印刷物的張貼，配置在大廳及會議室的播放及投影設備，可以隨時接收總行發布的最新活動資訊、市場脈動等內容，溝通資訊零時差，更對環保善盡心力。

林素真指出，「Next Gen未來世代」分行設計理念訴求效率、環境保護，在新店分行內外處處可見，新穎便利的ATM區、網路銀行區，客戶可以隨時輕鬆完成銀行一般交易，進行理財諮詢之前的客戶則能自在地於沙發等待區，享用軟性飲料及雜誌服務等，猶如自家客廳。而專屬會議室則提供充分的隱私，方便客戶與理財顧問全方位規劃財富管理目標。