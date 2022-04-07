辛勤工作存到錢時，不少人會希望藉由投資增添被動收入，但時常會在房市和股市之間躊躇不定。一名網友就因此陷入難題，存錢至今已存約300萬元，近期有了投資的打算，但不知道該買房地產或是元大台灣50（0050），因此想詢問些意見。不少網友看了認為答案很清楚，這些錢買房明顯不夠，投入股市比較穩妥。

這名網友在PTT八卦板發文，他目前有約300萬元的存款，最近開始有投資的念頭，但不知道該買房地產，還是要全部砸入0050。

原PO續指，當下沒有急著自住的需求，且目前看來，房市也像在高點，更不用說買房還有裝潢和傢俱等開銷，300萬資金可能有點吃緊；考量資金緊張，他傾向於將錢投資0050，不過又擔心未來後悔當初沒買房，因此想詢問其他人意見。

貼文曝光後，掀起網友熱烈討論，單以兩個選擇來看，部分網友推薦投資房地產，「最近大盤走空喔」、「300買40年老公寓吧」、「買房吧，房價這十年來跌多少漲多少」、「只有這兩個選擇 一定是買房」。

但大多網友均認為300萬想買房明顯不足，建議將錢投入股市，且由於原PO考慮的標的0050近期接連下挫，從1月每股約150元，跌至今（7日）收盤價133.8元，有人推薦其他更加保險的標的，「銀行股拉，allin」、「00878比較保險，現在0050一直掉」、「00878，每年躺著領快20萬」、「00878」、「300買什麼房」、「就這點還想買房」、「300萬是要買哪裡」、「應該很清楚」。

法人指，0050現在股價偏高，加上升息不利電子股走勢，影響時間不知會多久；至於像0056、00878這類高股息ETF，會買的通常是為利息，而非賺取波段價差，且這種標的股價波動相對較小，用存股投資即可。