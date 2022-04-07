高雄陳姓女子懷胎5個月，卻在4日因為提重物突然腹部疼痛、大量出血，李姓丈夫見狀後，駕車帶妻子前往醫院就醫，但由於情況緊急，且路上車流較大，李男向路旁的巡邏員警尋求協助，警方立即替夫妻開道，短短6分鐘就抵達5公里外的長庚醫院，經治療後母子均安。

高雄33歲陳姓女子居住於鳳山區凱旋路，目前已經懷孕20周，但4日因為在家中提搬重物時，突然感覺腹部不適，隨後開始大量出血，丈夫李男見狀後，立即將妻子送上車，準備緊急前往醫院治療，無奈通往醫院的路上碰到塞車潮，行車速度緩慢，讓夫妻倆心急如焚。

李男駕車行經國泰路二段與議會路口停等紅綠燈時，發現一旁忠孝派出所的巡邏員警，便立即搖下車窗向警方求助，員警聽聞陳女的狀況危急，當機立斷開啟警車的警示器替夫妻開道，讓陳女可以盡速抵達醫院救治，將近5公里的路程短短6分鐘迅速抵達長庚醫院，幸虧經過緊急施打止血針並投以安胎藥後，母子均無大礙。

據了解，夫妻倆求子不易，好不容易有了小孩，卻又發生大出血，讓2人相當謊恐，幸虧有警方協助開道，讓他們盡速抵達醫院治療，並成功保住小孩，因此，在陳女狀況穩定後，夫妻2人也特地帶著蛋糕及飲料前往忠孝派出所向警方表達感謝。