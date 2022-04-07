台中市私立文英基金會捐贈1.4億元給台中市政府，年底將在北屯區溪東地區文中小7用地動工興建圖書館，7日由台中市長盧秀燕（右五）與基金會律師代表林玫卿（右四）在市府完成捐建計畫簽約儀式。（謝瓊雲攝）

台中市私立文英基金會捐贈1.4億元給台中市政府，年底將在北屯區溪東地區文中小7用地動工興建圖書館，7日由台中市長盧秀燕（中左）與基金會律師代表林玫卿（中右）在市府完成捐建計畫簽約儀式。（謝瓊雲攝）

公私協力，攜手打造幸福閱讀城市，台中市人口最密集的北屯區，將迎來第4座公共圖書館；台中市私立文英基金會捐贈1.4億元，將由台中市政府發包興建「文英溪東圖書館」，7日在市府舉行捐建計畫簽約儀式，未來溪東地區市民不必再跨過旱溪，就能就近享有公共閱覽資源。

台中市長盧秀燕與基金會律師代表林玫卿完成簽約，雙方共同承諾攜手投入公共圖書資源及圖書館建設發展，並宣布溪東首座公共圖書館，將座落在廍子國小旁的北屯區文中小7用地，預計年底開工、2024年中完成興建。

盧秀燕表示，為善最樂，閱讀最好。近年北屯區人口快速成長，已有近30萬人，是全市人口數最高的行政區，目前北屯區的3座圖書館都集中在旱溪以西地區，近年建案快速成長的溪東地區卻仍未設置圖書館。

盧秀燕說，北屯溪東區的第一座圖書館，總樓地板面積約660坪，依不同年齡層的閱讀需求，規畫設計親子、青少年與樂齡等閱讀專區，後年完工啟用後，將可嘉惠廍子國小學童及當地社區居民。

她強調，上任以來全力支持圖書館新書與電子書購置，台中市每年度購書預算從5000萬元倍增至1億元，去年全市電子書借閱成長達到174％，蟬聯教育部110年「整體閱讀力表現績優城市」；推動閱讀這項工作是永無止境的，雖然效果緩慢，卻一直是她極為重視的，未來會持續努力推動這項「看不見的工程」，提升市民整體素養。

台中市立圖書館表示，全市目前有46間圖書館及7部行動圖書車，提供借還書及閱讀服務，並推出多元安心閱讀方案，如書香便利送、手機APP借書等，加強文化館舍防疫措施，為市民營造友善的閱讀園地。

其中，北屯區除有3間圖書館為市民提供閱讀服務外，每月也定期安排行動圖書車巡迴校園，提供師生及社區居民借閱繪本、童書及教育參考書籍，鄰近捷運松竹站更設置了自助借還書站，讓居民、通勤族有更為便捷的借閱管道；盼透過持續增設閱讀場館，厚植市民閱讀力、提升國際競爭力。