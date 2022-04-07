韓國遊戲公司Kakao Games發行、LionHeart Studio研發、及Kakao Games台灣營運合作夥伴Glohow一起打造的跨平台MMORPG遊戲《奧丁：神叛》，7日宣布攜手高雄市政府新創跨界合作，與高雄市輪船公司共同打造全台首艘遊戲遊輪「奧丁神叛號」，強調以遊戲結合城市觀光，玩家、民眾搭乘遊港輪，欣賞觀光還能海上暢玩。

7日下午高雄市市長陳其邁及Kakao Games台灣營運合作夥伴Glohow台灣負責人咸汎鎔、行銷總監尹炯喆一起化身在地嚮導，還有來自遊戲世界的戰士與女巫現身，邀請玩家與民眾同遊港都，來趟難得的海上私房體驗，全面解鎖高雄日夜風采及超人氣打卡景點成就。

陳其邁指出，這次「奧丁神叛號」的合作成果，更是多元化的成功招商，韓國遊戲大廠Kakao Games與高雄市政府共同聯手合作，跳脫了船舶運具、遊戲科技各自的框架，讓遊戲在高雄港擦出了最美的火花。

輪船公司董事長黃淑美表示，高雄市輪船公司致力於多元化海上遊程，結合各種活動於船上舉行，例如局處會議、農特產品發表、心臟病童公益航班等，此次遊戲合作突破船舶運具框架，跨界結合了數位遊戲，遊輪也變身為遊客爭相拍照景點，讓港灣觀光更多趣味，也達成廣告曝光之雙贏成果。

「奧丁神叛號」海上遊輪活動已於本週開放全台玩家於遊戲官方粉絲團報名，而高雄市民朋友也能現場出示身分證件免費報名參與，將於4/9、4/16、4/23每天三個時段(14：40、16:40、18：40)從棧貳庫碼頭出航。