杏國(4192)SB05PC胰臟癌新藥再出發，三期人體臨床試驗(臨床代號CTA68)今(7)日公告依慣例及過往經驗獲美FDA核准執行。

杏國表示，美國居全球新藥產業領先地位，近年獲批新藥以癌症及罕見疾病用藥居多；SB05PC在美國FDA獲准執行三期臨床試驗令團隊深受鼓舞，期待CTA68三期臨床試驗可加快收案，盡速推動在美國上市。SB05PC預計於數個地區獲准執行三期臨床試驗，美國三期臨床向前跨步，有利各國後續推廣。

杏國研發團隊根據前次CT4006三期臨床試驗試驗數據，仔細分析臨床資料抽絲剝繭後發現，在特定情況的條件下SB05PC能有效增加病人整體存活期，且副作用低可維持病患生活品質。基於此，杏國認為SB05PC仍有繼續研究之價值，並在徵詢專家顧問及外部醫師意見後，擬定本SB05PC的CTA68三期臨床試驗設計條件。

胰臟癌是公認「癌中之王」，即使近年癌症的治療大幅進步，胰臟癌仍然是預後最差的癌症之一，美國亦不例外。根據世界衛生組織(WHO)統計，全球胰臟癌罹病人數到2025年推估約有57.2萬人，因胰臟癌死亡人數推估是53.9萬人；而美國是全球胰臟癌新增病患及死亡人數相當高的國家，2025年美國新增胰臟癌病患推估約有6.29萬人，而在當地因胰臟癌死亡人數持續攀升，2025年推估約有5.33萬人，急需突破性胰臟癌的治療。