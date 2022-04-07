以人工智慧（AI）與軟體即服務（SaaS）為核心的Appier沛星互動科技宣布，將延攬張哲緒擔任策略長一職。張哲緒在商業策略、產品管理和管理顧問領域擁有超過12年的豐富經驗，伴隨Appier開拓新市場的強勁勢頭和以市場為導向的產品創新動能，他的加入將驅動Appier下一階段成長並強化其在AI市場的策略部署。

張哲緒擁有哈佛大學公共衛生理學博士學位和臺灣大學理學碩士與學士學位，他的職業生涯始於美國麥肯錫管理顧問公司，在擔任準合夥人（Associate Partner）期間曾共同領導與推動麥肯錫在醫療保健領域的發展。他也曾在羅氏（Roche）於2018年收購的醫療新創公司Flatiron Health負責研究營運和產品開發。他的專長是結合商業策略、技術與分析，並洞察最佳的商機與商業決策。

張哲緒先前曾任職於國際醫藥數據與科技公司IQVIA，擔任其策略部門的高階主管。在IQVIA任職期間，他負責公司的策略發展，同時共同主導公司的併購與合作夥伴計畫。此外，他也負責管理人工智慧／機器學習技術的產品和服務，推動相應的產品開發和商業化創新。

加入Appier之後，張哲緒將負責Appier的併購（M&A）與合作夥伴策略，同時協助監督公司整體業務的健全性與評估組織在全球市場的成長機會。張哲緒將以美國紐約和紐澤西為據點，與跨事業部門、跨區域的管理團隊緊密合作，推動Appier全球性策略，尤其是開拓新市場。

張哲緒表示，Appier是一家發展快速的AI SaaS公司，專注在以客戶為導向的行銷解決方案，很高興能成為Appier的一員，並期待與世界一流的人才合作，推動業務和組織的成長與效率。