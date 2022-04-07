知名眼鏡連鎖品牌小林眼鏡今年力邀三金男配角－劉冠廷擔任全新一季代言人，劉冠廷在戲劇、電影中共出演破50個角色，他說道：「眼睛是靈魂之窗，透過眼鏡則可傳達角色的靈魂。」片場中更大方地展現演員本色，隨處拾起一支眼鏡，便開啟不同的角色扮演，從復古款、金屬圓框到幹練半框款式，僅加入一句台詞就演繹出截然不同的生動個性，專業形象深植人心。

正因為專業形象受邀品牌代言，當被問及對於「專業」的看法，冠廷回答道：「掌握細節，並做好每一次能夠嘗試的機會。」與小林眼鏡專注於品質與技術淬鍊的職人精神不謀而合，也讓冠廷在廣告中自信喊話：「只代言專業的」，讓近期作品與代言不斷的「冠廷宇宙」再次壯大。

劉冠廷憑著《花甲男孩轉大人》、《陽光普照》、《詭扯》榮獲兩次金馬、金鐘等影視大獎最佳男配角，從戲劇到電影等眾多影視作品，實力派演技備受肯定，精湛演出總是能吸引觀眾的目光，也為作品帶來完美的詮釋。

小林眼鏡為慶祝全新一季代言人釋出，品牌同步推出ARMANI EXCHANGE國際精品眼鏡優惠活動，4／1-7／15整副配到好只要NT3880元起。ARMANI EXCHANGE系列以專屬亞洲人面型輪廓的框形設計，讓臉孔更顯立體有型，鏡架設計也融合美式現代與復古元素的碰撞，並選用高穩定度、可塑性高的材質，打造出精緻又時髦的眼鏡系列。而活動期間若升級多焦鏡片，再享成功保證，若消費者不適應可於一個月內免費更換鏡片。品牌更加碼祭出葉黃素系列買一送一的超值優惠，為視力健康多重把關。