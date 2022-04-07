「福特」號（USS Gerald R. Ford，CVN-78）級超核航母

對美國「福特」號（USS Gerald R. Ford，CVN-78）級超核航母的艦長藍齊洛塔（Paul “Paulie” Lanzilotta）來說，140英尺（近43公尺）的差異有天壤之別。

據《動力》（The Drive）網6日報導，「福特」號和尼米茲級（Nimitz Class）核動力航母不同，艦島移往艦尾，兩者有近43公尺的差距。藍齊洛塔說，相關設計雖然大幅提升了艦載機起飛的效率，但也構成一些挑戰。

他指出，艦島前方多出的空間十分寶貴，方便艦載機整隊，以準備起飛。由於較舊的航母艦島比較靠近艦首，一旦有1架艦載機裝備故障，或是出現其他問題，以致無法起飛，就會阻礙戰機連續起飛的進程。

相對的，在「福特」號上，萬一出現問題，前方多出來的近43公尺，就能讓艦載機較有效地執行任務，或讓機組員能更有效率地為艦載機武裝、加油，而出現卡卡的狀況要少得多。

藍齊洛塔強調，由於艦島和武器升降機的配置新設計，還有加油方式的改變，都提升了效率。事實上，去年12月發揮初始戰力（IOC）的「福特」號和其他美國航母不同，艦尾的武器升降機只有3套，而不是4套，可是由於新設計，效率卻提升了。

此外，藍齊洛塔說，新設計的另一個好處，就是艦島縮小，飛行甲板上可用的整體空間連帶增加。不過，他也坦承，從指揮管理的角度來說，艦島距離艦首較遠，相對增加了隱蔽區，使艦身前部出現各種盲點。