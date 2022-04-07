中央流行疫情指揮中心今(7)日公布國內新增531例COVID-19確定病例，分別為382例本土個案，149例境外移入，其中78例為航班落地採檢陽性，近期我國入境旅客人數上升，境外移入威脅仍持續存在。

今日新增382例本土病例，發病日介於今年3月29日至4月7日，包含165例為無症狀感染。個案分佈為新北市111例，台北市87例，高雄市59例，基隆市41例，桃園市28例，花蓮縣16例，嘉義縣8例，新竹縣7例，台南市及屏東縣各5例，台中市4例、新竹市3例，金門縣、宜蘭縣及雲林縣各2例，苗栗縣及彰化縣(各1例。

新增149例境外移入，分別為越南17例、美國6例、印尼5例、德國3例，新加坡、法國、瑞士、英國及澳大利亞各2例，義大利、西班牙、韓國、中國及泰國各1例移入，另103例調查中。入境日介於3月7日至4月6日。

另外，考量近期越南航線航班的落地採檢陽性率居高不下，為避免大量陽性旅客入境，對我國社區防疫造成負擔，指揮中心宣布，自即日起至5月6日、為期1個月，包括越南航空、越捷航空及越竹航空等高陽性率航班配合新防疫政策。

包括旅客除持搭機前2日內PCR檢測報告外，仍需通知及安排旅客增加「搭機前6小時內抗原快篩報告」，由航空公司指派專人監督旅客進行快篩。未來若其他航空公司航班的陽性率亦高，將比照辦理。

指揮中心進一步表示，目前歐美、中東、紐澳、印度、東南亞及韓國航線航班的旅客抵台時仍維持「落地採檢」措施，這次新增越南航線「落地採檢」高陽性率航班實施強化措施，請自越南來台旅客務必配合，於外站搭機前執行抗原快篩檢測。