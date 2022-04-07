南投縣長林明溱（左），體驗樂樂谷野溪溫泉。（廖志晃攝）

樂樂谷溫泉不易到達，沿途路況極差。（廖志晃攝）

樂樂谷溫泉不易到達，沿途路況極差。（廖志晃攝）

東埔溫泉區環境改善後，吸引遊客到訪，致使業者爭溫泉水源；南投縣長林明溱7日率隊踏勘八通關古道下方、陳有蘭溪上游的樂樂谷溫泉頭，發現溫泉水源豐沛，且溫度高達90℃，將規畫引溫泉水到東埔，優先供應當地居民，也可讓溫泉業者使用。

林明溱率同縣府新聞及行政處長林琦瑜、觀光處副處長林秀梅、信義鄉長全志堅等人，與玉山家公園管理處祕書邦卡兒．海放南，實地會勘樂樂谷溫泉頭。

位於玉山國家公園區內的樂樂谷溫泉是野溪溫泉，「樂樂」即是布農族語溫泉，因屬於生態保護區，一般遊客不能進入，而且山高路遠，還要下切溪谷，山徑陡峭狹窄，只有當地原住民會前往，溫泉完全天然，從未開發利用，堪稱溫泉祕境。

林明溱表示，樂樂谷溫泉水源豐沛，沒有開發利用非常可惜，而且，溫泉水溫高達90℃，如果引溫泉水到下游，可優先供應東埔部落居民家戶接管，同時讓東埔溫泉區業者使用。

縣府曾經委託工程顧問公司，估算樂樂谷溫泉水管線布設工程概算，初步估算經費7890萬元；不過，林明溱表示，如果沿河床架設水管，以重力傳輸，不必設加壓設備，預估經費只要5000萬元。

全志堅表示，樂樂谷溫泉露頭礦脈達500公尺以上，水溫很高而且水量充足，如果能夠引導到東埔部落，讓天然溫泉獲得利用，部落居民也能享受溫泉資源。

邦卡兒．海放南表示，地方民眾與縣政府有需求和建議，玉管處樂觀其成，請縣府提報計畫，送內政部營建署審議。