匈牙利外長Peter Szijjarto周四表示，第一次透過空運獲得俄羅斯核燃料供應，為其Paks的核電廠提供燃料。目前俄烏戰爭，導致陸地運輸中斷。

外長也重申，反對對俄羅斯的石油和天然氣進行任何的制裁，並表示，與核能有關的任何制裁活動，也是匈牙利不能踩的紅線。

Szijjarto說，核燃料以前都是經過烏克蘭的陸地運輸送達。不幸的是，也找不到海運的替代路線。而核燃料是空運經過白俄羅斯、波蘭、斯洛伐克的領空到達，已經過這些國家的同意。

目前核能不是歐盟的制裁範圍。

匈牙利總理Viktor Orban也在周四稍早支持了以盧布支付天然氣費用。

外界認為歐盟的制裁措施已經逼近和耗盡可用招數，特別是接下來對俄國能源的制裁似乎玩不下去。歐盟本周提出對煤炭進口實施制裁的提議，已經在歐盟國家出現分歧意見，更不用說金額數十倍龐大的石油和天然氣禁令。