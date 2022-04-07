星展銀行今（7）日舉辦2022年第二季經濟展望線上記者會，認為台灣經濟復甦前景雖增添不確定性，但總體影響短期內應屬有限且可控，將2022年台灣GDP成長預測從先前的2.8％調升為3.8％，消費者物價指數（CPI）通膨預測亦從1.3％調升為2.3％。

星展集團資深經濟學家馬鐵英表示，首季的俄烏危機、油價上漲、貨幣政策緊縮及全球Omicron疫情蔓延，為台灣經濟復甦前景增加不確定性。其中，俄烏衝突對台灣通膨影響將大於經濟成長，主因雙方均非台灣主要出口目的地，分別僅占總出口的0.3％及0.04％。

而烏克蘭在半導體級氖氣的供應方面表現突出，供應中斷可能會加劇全球市場現有的晶片短缺問題。儘管如此，星展認為，考量台灣在全球晶片代工中的主導地位及與上游供應商的強大談判能力，對半導體供應鏈的短期影響將相對有限。

至於俄羅斯為全球石油、天然氣的重要供應商。自3月初以來，對石油供應減少的擔憂已將布蘭特原油價格推高至每桶100美元以上。鑒於台灣的能源供應高度依賴化石燃料進口，國際油價的上漲將直接透過進口推升通膨。

星展認為，油價上漲應不至於使台灣經濟陷入停滯性通膨。從貿易條件損失角度測算，國際油價每上漲10美元，台灣國民收入將損失大約0.4個百分點。國際油價每上漲10％，CPI通膨將上升大約0.2個百分點，但對經濟成長和通膨的實際影響可能更溫和。

星展指出，台灣財政狀況穩健，有空間透過補貼方式吸收油價上漲造成的私人部門收入損失。而家庭儲蓄強勁，有助於減輕油價上漲對消費者可自由支配支出的不利影響。台灣的能源密集度在過去十年穩步下降，也意味有比過去更好的承受能力面對每桶100美元的油價。

而貨幣政策收緊不一定會立即帶來資產價格大幅調整，或造成家庭部門大幅去槓桿。原因有三。首先，央行貨幣政策、信貸政策收緊可能會維持漸進式步調，其次為銀行體系資金充裕，貸存比處於歷史低點，實際貸款利率的上升速度應該不會過快。

最後，台灣家庭債務雖攀至新高，但家庭資產狀況亦有所增強，且家庭持有的金融資產較大部分是貨幣和存款等流動性資產。換言之，儘管家庭部門以現金流償還債務的能力減弱，但仍有大量儲蓄可承受償債負擔的增加。

Omicron疫情方面，星展認為對台灣經濟衝擊有限，主因台灣接種加強劑疫苗人口比例目前已達50％，與1月疫情開始向亞洲傳播時的新加坡和南韓接種水準相似。從上述2國經驗觀察，感染病例雖會急劇增加，但不至於對醫療系統造成嚴重壓力。

星展認為，為因應疫情升溫，台灣政府相關限制措施可能重新收緊，但不至於再度出現封鎖。消費支出可能因而下降1～2個月，但關鍵產業的貿易和供應鏈基本上不會受到影響。

星展認為，以目前接種速度推算，台灣的疫苗加強劑覆蓋率有望在5月底達到70％。除非出現新傳染性變種等意外衝擊，應有條件在夏天進一步重新開放。在此前提下，更全面的疫苗保護有助減輕開放風險，促使台灣的經濟成長路徑維持平穩。