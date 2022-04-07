媒體傳出美國眾議長裴洛西將率團在本月10日的《台灣關係法》43周年訪問台灣，將成為美方25年來首度訪台的美國現任眾議院議長，大陸外交部對此以「4個嚴重」強烈回應。曾多次主張戰機飛越台灣島的大陸媒體網紅胡錫進建議北京採取嚴厲行動宣示對台主權：1、宣佈10日當天關閉台灣上空，實施禁飛；2、共軍戰機在裴洛西訪台日飛越台灣島。

在台灣問題上經常發表鷹派言論的前《環球時報》總編輯胡錫進在微博發文表示，裴洛西訪台報屬實，這將是極其嚴重的事件，是自1996年李登輝訪美以來，華盛頓在台灣問題上對中國最為嚴重的挑釁。1997年美國時任眾議長金瑞契曾訪台灣，但他與時任總統克林頓分屬不同黨派，那次訪問更多是美國內政治的產物。現在裴洛西與拜登都是民主黨的，這次訪問如果成行，它代表了美國對台政策的激進調整。

文章還說，烏克蘭危機尚在持續中，美國卻衝撞中方底線，試圖壓中國在戰略上屈服。中方這一次不能退讓，而要使出恰當、充足的力量迎頭予以回擊，給美台劃清底線。

胡錫進建議，中方應發表聲明，要求美台必須放棄裴洛西訪台的計劃，一旦美台一意孤行，大陸方面應採取前所未有的行動，可供選擇的方案有很多，在此提出2個選項：

其一，宣佈10日當天關閉台灣上空，實施禁飛。解放軍出動大批戰機環繞台灣島飛行，確保禁飛得到落實。由於裴洛西的挑釁，促成中國行使對台主權的這一新方式，這是台獨行動加快兩岸統一的應有邏輯。

其二，解放軍戰機在裴洛西訪台當天飛越台灣島，既可從海峽方向自西向東飛越，也可從裴洛西乘坐飛機入島的方向飛越，為此解放軍要做好全面應急準備。如果台軍對解放軍戰機開火，解放軍應擊落台機，或對發射導彈的台軍基地實施摧毀性打擊。

胡錫進說，相信大陸方面還有更多其他手段宣示對台主權，總之，必須攪了裴洛西的這次訪台，要讓大陸行使對台主權往前推進一步，使得美台確認他們這次偷雞不成反蝕一把米。

胡錫進認為，這將是一場極具震動的危機，但美國不怕，台灣當局都不怕，大陸就更沒什麼值得畏懼的。美國眾議長是該國第3號人物，裴洛西訪台是對「一個中國」原則的粗暴踐踏。美國和盟友肯定會開動宣傳機器攻擊中國，但他們決搞不成目前針對俄羅斯那樣的輿論鐵幕，大陸應借這場危機揭露華盛頓欲搞亂亞洲的險惡圖謀。

文章話鋒一轉又說，嚴厲反擊不意味著台海全面戰爭的爆發，大陸可提前宣佈這次行動的目標和計劃規模。如果台方採取非理性的對峙行動，致使局勢螺旋式上升，那是另一回事，「我料台灣當局沒有那樣的膽子」。

胡錫進最後說，現在美國和西方有一種輿論，認為他們對俄羅斯的全面制裁「把中國嚇住了」，大陸決不能給他們這種幻覺。貿易戰都這樣打過來了，如果華盛頓要在台海再試一把，台灣當局也願配合一試的話，我們應當做的就是再給他們一個沉重的教訓，同時也給他們定一個堅實的規矩。