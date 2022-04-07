至今已有20多年歷史的三峽紫微天后宮北三媽遶境活動，原訂16日展開，但廟方獲北三媽臨時指示，擲筊後確定延期。圖為2019年遶境畫面。（三峽紫微天后宮提供）

疫情升溫，本土確診連日破百，其中新北市三峽群聚確診數也不斷增加。至今已有20多年歷史的三峽紫微天后宮北三媽遶境活動，原訂16日展開，但廟方獲北三媽臨時指示，擲筊後確定延期。另外，三峽3大老廟之一的興隆宮指出，政府禁止鑽轎、打三劑等規定已大幅限制可參與人數，且遶境往年都在校園休息，如今三峽校園群聚風險高，舉辦遶境機率極低。

三峽紫微天后宮是北台灣地區海拔最高的媽祖廟，每年媽祖遶境活動都吸引上千人參與，為三峽地區最盛大的宗教盛事之一，但該繞境因疫情緣故已連續2年暫停。廟方今年原計畫辦理為期2日遶境，準備好約3000枚打滿三劑疫苗貼紙，給信眾貼上，且提報防疫計畫也獲市府核准，做好萬全準備上陣。

未料，三峽疫情突然升溫，廟方6日請示媽祖是否要延緩辦理遶境，卻連獲聖杯，決議延期。紫微天后宮總幹事彭乘勳表示，往年遶境都是在媽祖聖誕前一周，遶境路線都是請示媽祖擲筊決定，原本遶境三峽、樹林的路線都已決定，但委員會前天向請示時，媽祖罕見發聲阻攔。

彭乘勳說，媽祖指示不忍眾虔誠信士暴露於染疫風險，因此下令要求遶境延期，目前還未決定復辦時間，將待疫情趨緩再商議，不過媽祖祝壽大典、賞兵等儀式還是會如期在廟內舉行。

另外，具有240年歷史的三峽興隆宮每年農曆3月舉行的遶境鑽轎底活動，也是地方的一大盛事，但今年遶境也可能再度喊停。興隆宮主委陳福生表示，去年遶境吸引約千人參與，雖然今年政府仍開放遶境，但列出打滿三劑規定，相當難實施，目前全台接種三劑比例不到50％，這樣要請陣頭來造勢也很困難，也幾乎沒有多少人能參加。

陳福生表示，廟方目前仍在觀望政府政策，雖然媽祖並未直接降旨，但在現實面很多東西都無法執行，因此今年並未積極宣傳遶境活動，可能傾向取消。