台灣美光公司承租后里區國有土地興建廠房，承攬廠工程商將土方開挖及整地工程轉包給錕磊公司，錕磊公司林姓負責人指示劉姓員工在2019年6月至9月間，違法兜售15萬923公噸營建剩餘土石方，大賺3522萬元。台中地院依業務侵占罪判處林男徒刑2年6月；劉男徒刑2年，緩刑5年，向國庫支付新台幣20萬元，可上訴。

判決書指出，台灣美光記憶體股份有限公司向中科管理局承租后里區國有土地，興建后里三期廠區，工程由漢唐公司承攬，其中的土建工程轉包給互助營造公司，互助營造再將土方開挖及整地工程交由振三公司承攬，振三公司再轉包給錕磊實業公司。

新建工程的土石方雜項工程取得核發雜項執照，預計產出營建剩餘土石方56萬4895立方公尺，依規定所產出土石方屬於國有，由中科管理局管理，互助營造申請產出21萬立方公尺，外運到核定的5家收容處理場所，其餘35萬4895立方公尺則暫置在園區內。

依規定，台灣美光或互助營造依產出的土石方數量及土質計算，要繳交權力金給中科管理局。

錕磊公司林姓負責人及劉姓員工，明知權限僅能將土石方運送到5家收容處理場所，但劉男卻向其他4家業者兜售土石方，議定後向林男報告，自2019年6月至9月雇用砂石車司機共運走15萬923公噸土石方，收取3522萬2489元不法利益。

法務部調查局台中市調查處接獲舉發，循線搜索追查出錕磊公司獲得不法利益3256萬9779元、林男名下的聯旭環保公司有247萬4515元。

林男及劉男都否認侵占土石方，辯稱交權利金給振三公司，已取得土石方的所有權。兩人委任律師辯護指稱，因核定的5家土資場嫌棄土石方品質差而拒收，兩人為使工程順利，不得已才將土石方轉售給其他公司，只是違規，並無涉及刑法業務侵占罪。

台中地院法官認定林男及劉男明知該工程剩餘土石方屬於國有，竟非法侵占圖利錕磊及聯旭公司，不法利得沒收，審酌劉男受雇於錕磊公司，配合交辦工作犯案，惡性非重，而宣告緩刑5年，但為彌補所支出的社會成本，命劉男向公庫支付20萬元。