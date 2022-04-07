中正大學重構大學路計畫「烈風光影戶外照片展」7日上午開展，嘉義縣民雄鄉豐收村林家後代林偉烈帶著學生導覽，講述在地人文歷史。（張亦惠攝）

中正大學重構大學路計畫「烈風光影戶外照片展」7日上午開展，豐收社區長輩跟中正大學同學一起「打芒果」，重溫過去回憶。（張亦惠攝）

中正大學重構大學路計畫與豐收社區發展協會、東榮國小共同舉辦「豐收社區文化節」，以村莊為展覽場，展出「烈風光影戶外照片展」，村民也化身導覽員，介紹豐收村內的故事及今昔對比，7日上午豐收社區長輩跟中正大學同學一起「打芒果」，重溫過去回憶。

重構大學路計畫主持人管中祥表示，藉由這樣的活動讓村民跟大學生彼此認識跟交誼，大學生可以跟居民一起認識地方文化跟歷史，不管是在地的居民也好或是外地的學生也好，透過歷史可以對在地有更多認識、產生深厚的感情，進而產生共鳴一起做更多有意義的事。

重構大學路計畫曾在民雄市場、中正大學藝文中心內辦過老照片展，這次將展覽搬進社區各處，管中祥說，以這樣的方式讓照片展更親近大家，今昔對比讓觀展的人看到豐收村的社會變遷，日前開始布置的時候就已吸引不少村民駐足觀看，透過回憶老照片跟在地有更多的連結，對在地長輩也是很好的精神跟文化激勵。

過去老照片展都是由中正大學師生導覽，這次則由豐收村民帶領大家認識豐收村內的歷史及居民生活在此的故事，展覽地點包括五穀王廟、陳實華洋樓廣場、豐收社區活動中心、林姓宗祠、豐收派出所、豐收舊路芒果樹下等，從老照片中可見過去生活的樣態，藉由村民的導覽，了解豐收村的歷史與文化。

7日當天豐收社區長輩也跟中正大學學生一起「打芒果」，豐收村民劉香美說，以前小學放學就是沿路撿芒果回家，活動讓大家回憶過去的生活景象，非常難得。豐收社區發展協會總幹事黃文周也表示，這是給長輩的回憶，也是給學生的傳承，讓他們了解過去豐收村民的生活。