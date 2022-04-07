因應新冠肺炎疫情未舒緩，同時確保師生活動安全，嘉義縣教育處宣布，4月30日前，嘉縣所屬學校即日起暫停跨縣市戶外教學、畢業旅行及參訪活動，後續再視疫情狀況滾動式檢討，研議管制作為是否延長或調整。
縣府教育處長李美華說，即日起除跨縣市活動先暫停，各校規畫舉辦縣內戶外教學、畢業旅行及參訪活動，除需配合相關防疫措施，也要徵求家長同意、評估地點安全性，再由學校自行評估是否辦理，至於目前已在外縣市進行畢業旅行或參訪等活動的學校，可按原訂行程走，但需落實防疫。
因應新冠肺炎疫情未舒緩，同時確保師生活動安全，嘉義縣教育處宣布，4月30日前，嘉縣所屬學校即日起暫停跨縣市戶外教學、畢業旅行及參訪活動，後續再視疫情狀況滾動式檢討，研議管制作為是否延長或調整。
縣府教育處長李美華說，即日起除跨縣市活動先暫停，各校規畫舉辦縣內戶外教學、畢業旅行及參訪活動，除需配合相關防疫措施，也要徵求家長同意、評估地點安全性，再由學校自行評估是否辦理，至於目前已在外縣市進行畢業旅行或參訪等活動的學校，可按原訂行程走，但需落實防疫。
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