1.33億機密外交、餽贈首曝光！ 陳水扁公布國務機要費支出清單

前總統陳水扁因國務機要費纏訟15年多，今(7日)上午召開國際記者會，強調1億3300萬餘元的國務機要費「因公支出大於因公收入，沒有不法所得」，並公布21項餽贈支出細項。戰略專家張競直言，爆料清單恐引起「政治風暴」，對於很多享有政治清譽者來說，恐怕會狠狠地「摔到地獄去」；扁與其召開記者會爆料扯下這麼多人，為何不乾脆接受司法檢驗，把這些證據提供出來，讓法官加以審視裁判。

陳水扁今首度為自己國務機要費案召開國際記者會，他公布21項因公支出大於因公收入的金流；包括資助民運人士王丹、饋贈施明德及捐助施明德講座基金會、幕僚林錦昌和馬永成離開政府犒賞及府幕僚婚禮餽贈等，強調這是「鐵的事實」，並問：「阿扁有貪污嗎？」國務機要費的錢「生吃都不夠，還可以曬乾？」

張競今在臉書發文表示，陳水扁總統公布國務機要費支出清單，恐怕再度掀起政治風暴；此種爆料讓社會想起親民黨主席宋楚瑜「興票案」那位長輩，但就是因為興票案初起時，對於這位長輩真實身份是說不清楚也講不明白，到最後讓宋楚瑜斷掉總統路，抱憾飲恨政壇至今。

張競認為，金錢款項收支必須清白，如今陳水扁總統提出此項清單，他對此必須提出下列幾點看法：

許多收到款項者，都是法人機構，顯然必須面對稅務機關查核，事過境遷，財務報表早就送達政府主管機關，恐怕推脫說是漏列都來不及，這個財務與帳務不明，隱藏收入會讓多少人吃官司，綠營執政要如何面對這個問題，要不要去查帳，就看綠色是不是包庇不法、原諒逃稅顏色囉！

對於很多享有政治清譽者來說，拿過陳水扁總統這些銀兩，要是沒有個明白說法，恐怕會狠狠地摔到地獄去；政治清譽受到質疑，相對於稅務疏失，恐怕更是政治人物不可承受之重啊！

對於支持機密外交必須支出國務機要費，更是讓人覺得不可思議，情報機關與外交經費本來就可編列機密經費，以便支用於機密外交作為。要能夠讓社會接受此種說法，不是拿出個英文代名就可以交待過去。而且就算是臨時性經費支出，由總統以國務機要費墊支，請問國安體系與外交部會哪有可能吃下熊心豹子膽，到次個年度不去歸墊償還當朝私房錢呢？

至於接受過犒賞的晚輩們，最好趕快查查稅務法規，有不明來源財產是政治污點，收入源頭曝光但當年卻未完成稅務申報，恐怕也是稅務處理疏失難以解釋。

最後，張競強調，與其召開記者會爆料扯下這麼多人，為何不乾脆接受司法檢驗，把這些證據提供出來，讓法官加以審視裁判。陳水扁總統放棄「有利證據」不去使用，「這個難道是我們看不懂之高明司法攻防脫罪手法？我們真是看不懂這招高明在何處？」