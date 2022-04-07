韓國遊戲公司Kakao Games發行、LionHeart Studio研發、及Kakao Games台灣營運合作夥伴Glohow一起打造的跨平台MMORPG遊戲《奧丁：神叛》，宣布攜手高雄市政府新創跨界合作，與高雄市輪船公司共同打造全台首艘遊戲遊輪「奧丁神叛號」，7日在棧貳庫碼頭揭示啟航。

「奧丁神叛號」由高雄市長陳其邁及遊戲官方代表一起化身在地嚮導，還有來自遊戲世界的戰士與女巫現身，邀請玩家與民眾同遊港都，解鎖高雄日夜風采及超人氣打卡景點。

陳其邁表示，高雄是一個文化兼容的城市，這幾年也一直致力發展區域產業聚落，而文化創意更是其中的重點，與攜手國際遊戲品牌推動這次的遊輪合作，規劃高雄在地特別企劃，不只為地方活動增添精彩，更藉此開端讓國際看見高雄。

《奧丁：神叛》2021年在韓國推出即穩居遊戲排行榜冠軍，也獲得包含總統獎等多項大獎肯定，累積龐大玩家粉絲，並在今年正式啟動海外服務，看好台灣不僅是RPG遊戲市場的領頭羊，更具備良好的網路環境，因此選定台灣作為海外第一站，3月29日上市首日即以超高人氣快速登上台灣雙平台遊戲榜首，人氣持續攀升。

「奧丁神叛號」海上遊輪活動已於本週開放全台玩家於遊戲官方粉絲團報名，而高雄市民朋友也能現場出示身分證件免費參與，將於4/9、4/16、4/23每天三個時段從棧貳庫碼頭出航，航程經過棧貳庫、大港橋、高雄流行音樂中心、光榮碼頭、旗津碼頭等知名景點，除了可以在海上暢玩遊戲，還能從不同角度欣賞高雄沿岸美景。

船上設有遊戲試玩區及露臺拍照區，讓玩家與民眾可以自由參與交流，本次活動全場也使用《奧丁：神叛》指定電競手機ROG Phone 5s Pro，提供玩家無延遲的遊戲體驗。