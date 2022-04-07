新光金控旗下元富證券因應去年疫情嚴峻，捐贈新台幣500萬元予輔仁大學附設醫院，協助建置智慧醫療病房，近期病房建置完成，7日舉行揭牌儀式，由元富證券董事長陳俊宏、總經理張清發及公共事務部協理許恬忻，輔仁大學校長江漢聲、輔大醫院院長王水深、副院長江清泉及重症醫學科兼創新發展室主任劉偉倫代表出席。

陳俊宏表示，去年雙北為疫情重災區，負壓隔離病房數量不足，元富證券在得知輔大醫院的需求後，以命名方式認捐五間智慧醫療病房，期盼能為國內抗疫貢獻一己之力。

王水深表示，智慧醫療病房能隨時依照病房使用需求交互轉換，日常可以做為一般病房使用，如果有重症患者也可轉換成加護病房，疫情時則能成為負壓隔離病房使用，因此不僅在防疫期間可使用，平時也能派上用場，具備長久使用的實用性。

江清泉補充說明，在智慧醫療病房區域設計上，採用平行動線，患者從重症負壓病房移動到一般病房的過程中，皆無需跨樓層移動，大大降低接觸風險，為國內醫療院所之創新設計。

從疫情爆發至今，元富證券持續關注疫情所帶來的影響。首先，於全球疫情最嚴峻之時，應全球第二大證券交易所那斯達克邀請，為第一家台灣證券商於其位在美國紐約時代廣場總部的電視牆刊登抗疫標語，關懷前線醫護人員及傳達正向積極精神。並在國內口罩一罩難求時，捐贈六千個兒童口罩予兒童癌症基金會，攜手抗疫守護癌童。

此外，持續舉辦「元富挺你熱血」捐血活動，邀請民眾捐出熱血、致敬醫護人員，協助減緩醫療體系的缺血壓力。亦與癌症希望基金會合作送愛到病房活動，致贈醫用口罩兩萬四千餘片及口罩盒，補足病友與家屬及相關工作人員對口罩的龐大需求。

經過醫護人員及全體民眾的同心協力，防疫及抗疫已成為全民共識，期盼民眾能持續遵守政府防疫規定、做好個人防疫衛生，並保持良好心理狀態，元富證券將持續發揮企業力量，為抗疫盡一份力量，向社會傳遞溫暖而堅定的正向力量。