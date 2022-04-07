內政部平均地權條例修法，今（7）日行政院拍板通過，祭出五招打炒房。對此，全國商業總會主席、鄉林集團董事長賴正鎰今天下午表示，有關炒房罰則最高達5,000萬元，這是「天價處分」！難以讓大家接受，這樣會甩鍋給建商，讓建商揹負罪名，讓外界誤以為房地產是暴利產業。

賴正鎰今天下午表示，內政部今天正式修法通過「平均地權條例」草案，馬上要送立法院，其中把刑法拿掉這一部分讓業界覺得很感謝，但炒房高達5,000萬元的天價處份。讓大家無法接受，因為此舉會讓社會大眾誤以為房地產是暴利產業、而且是違害社會秩序甚鉅的行業，這誤解讓營建業揹負很大黑鍋罪名。

賴正鎰表示，他身為營建業者，贊同炒房者應接受處罰，但應該是30萬～50萬元的罰鍰額度，較為合理。事實上，目前市場上炒房現象已經很少，政府一年多來一連祭出六大金牌，業者彼此都有警覺和自律，建議政府可以透過公會再多加約束業者，來遵守及政令宣導，買房子是人民居住的基本需求，千萬不要用法令來破壞房市的自由市場機制與正常運作。

賴正鎰強調，這一年多來房價，確實大幅上漲，最主要是通膨造成，第一是來自俄烏戰爭，第二個就是疫情的影響，目前所有的材料，平均已大漲35％，鋼筋，水泥與工資都有，其中工資，就上漲了百分之百。

賴正鎰表示，很多開發商原本預售賣完了，很高興，但是賣了才發現，當初估算的營造成本根本不夠，賣出反而變成賠錢，最大獲利者是購屋的消費者。

賴正鎰主張，政府應該從平抑物價下手，而不是回過頭來，一味的打房。事實上建商自己也不希望物價飆漲太快，更不願見土地價格飆漲太凶。

這一波物價上漲及通膨是全球性，美國印了五兆美元，歐元也印了兩兆五千億的歐元，這麼多鈔票撒出來之後，這種種資金造成大家預期通膨心理，希望政府能在平抑物價，降低通膨著手，而不是一昧打房，讓房地產業者無所適從。

賴正鎰建議，希望政府能從土地供應者，適度平抑價格，或者是從課徵稅賦等各種方式去解決，不要一昧打房，房地產這樣的漲價速度如此之快，這也是所有房地產業界都不樂見的。