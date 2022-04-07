中正紀念堂轉型在有關單位持續推動之際，7日起《台灣言論自由之路》展，於中正紀念堂1樓常設展廳展出，呈現台灣轉型過程及這段追尋之路上重要人物的史料及複製文物。包括監察院長、國家人權委員會主委陳菊、文化部長李永得、鄭南榕夫人葉菊蘭等均到場。

原以「永懷領袖」為主題的常設展，7日起新增戒嚴時期，為爭取言論自由而曾有特殊貢獻重要人物的特寫，包括楊逵、雷震、傅正、殷海光、彭明敏、魏廷朝、謝聰敏、李敖、柏楊、黃信介、康寧祥、施明德、鄭南榕等，除了介紹這些人物對台灣的影響，也搭配展出相關史料。

其中，第三展間複刻鄭南榕自焚後留下的《自由時代》雜誌社辦公室現場，讓民眾彷彿回到事發現場，思考鄭南榕當時捍衛言論自由的精神。文化部長李永得表示，展覽特別選在4月7日，即紀念因鄭南榕自焚而訂定的「言論自由日」。他也強調台灣被英國「經濟學人資訊社」評為民主指數全球第8，「但下一代不知道台灣言論自由是如何走過來的」希望每個台灣人都要知道自由得來不易，要堅守。他也表示《台灣言論自由之路》設為常設展，且每個月將舉辦論壇，對不同時期的言論自由和挑戰交換意見，

國家人權委員會主委陳菊也表示：「我們從中正紀念堂外走到裡面用了半世紀，希望台灣社會不要忘記鄭南榕當時堅持百分之百的言論自由」她也呼籲：「很多仇恨言論值得深思、理解，要厚植台灣社會思辨的能力，只有重視人權價值，對於任何加諸的不義壓迫才有對抗的能力。」

鄭南榕之女，鄭南榕基金會董事鄭竹梅致詞時也表示，如今的人如何看待這些過去的事件，取決於我們希望要什麼樣的未來。「自由其實是一步又一步生命之間相互的拉扯，我們作為中間或更年輕的世代，是否做好準備走下去？」希望年輕世代接棒在歷史的關鍵時刻，做出關鍵行動。

此次展覽入口特別以1990年3月18日野百合學運期間所拍攝的巨幅照片作為主視覺，與過往鏡頭聚焦政治人物正面不同，反以廣場群眾的容顏作為焦點。文化部特別邀請32年前拍下此照的攝影家劉振祥，於開幕日擔任「駐部藝術家」在這張歷史照片前再次記錄另一個歷史畫面。

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